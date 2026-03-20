Stuttgarter Kickers gegen Kassel: Stabiler und reifer – bereit für den Heimspiel-Doppelpack

Trainer Marco Wildersinn nimmt die Euphorie nach dem Pokalsieg wahr. Jetzt wollen die Stuttgarter Kickers den Schwung in den Heimspiel-Doppelpack gegen Kassel und Alzenau mitnehmen.
Die Spieler der Stuttgarter Kickers hatten viel investiert. Das umjubelte 3:1 im WFV-Pokal-Viertelfinale gegen den Regionalliga-Spitzenreiter SGV Freiberg war ein Kraftakt, der jede Menge Körner kostete. Deshalb gab es am Mittwoch einen freien Tag, am Donnerstag stand Regenerationstraining auf dem Programm – nun soll am Ende der Englischen Woche an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) mit frischen Kräften gegen den KSV Hessen Kassel die Serie fortgesetzt werden. „Bis auf ein paar kleinere Wehwehchen sind alle so weit fit. Wir wollen genauso weitermachen wie zuletzt“, sagt Trainer Marco Wildersinn.