Stuttgarter Kickers gegen Homburg: Zweites Spiel unter Kerem Arslan, zweiter Sieg

Die Stuttgarter Kickers besiegen den FC 08 Homburg vor 3770 Zuschauern mit 2:0. Es ist der Lohn für einen spiel- und lauffreudigen Auftritt.

Es läuft wieder für die Stuttgarter Kickers. Dem 5:1 im WFV-Pokal-Halbfinale beim Verbandsligisten FC Holzhausen ließen die Blauen in der Fußball-Regionalliga am Sonntag vor 3770 Zuschauern ein 2:0 (2:0) gegen den FC 08 Homburg folgen. Damit feierte das Team im zweiten Spiel unter Interims-Chefcoach Kerem Arslan den zweiten Sieg – und natürlich war der Sport-Geschäftsführer darüber sehr zufrieden: „Wir haben verdient gewonnen, weil wir mehr investiert haben als der Gegner“, sagte Lutz Siebrecht.

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„Die Homburger Chancen resultierten aus Umschaltsituationen nach Fehlern von uns. Insgesamt waren wir von Anfang an sehr griffig im Pressing, haben auch nach der Pause eine sehr fleißige und erwachsene Leistung gezeigt und verdient gewonnen“, sagte Arslan.

Schönes Wetter, schöne Stimmung im B-Block. Foto: Pressefoto Baumann

Die Kickers befinden sich in der Spur – sehr zur Freude auch von Siebrecht: „Es ist wichtig, dass das Team viel investiert. So befinden uns auf dem richtigen Weg“, sagte der Sport-Geschäftsführer. Vor allem mit Blick aufs WFV-Pokal-Finale am 23. Mai gegen Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Danquah (67. Petrovic), Schwab, Borac – Udogu, Lockl, Blank, Frauendorf (88. Fundel) – Tomic (73. Berisha), Mauersberger (88. Braig) – Faß (73. Stojak).

Bank: Neaime, Kiefer, Skenderovic, Mulaj.

Nicht im Kader: Mitrovic, Abdullahu, Mboob, Schembri, Unsöld, Zaiser.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1, Kickers – TSG Balingen 4:1, TSV Schott Mainz – Kickers 3:1, FC Holzhausen – Kickers (WFV-Pokal-Halbfinale) 1:5, Kickers – FC 08 Homburg 2:0.

Termine

FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (23. Mai, Uhrzeit offen/WFV-Pokal-Finale). (jüf)