Stuttgarter Kickers gegen FV Illertissen: Torreicher Test mit einigen Erkenntnissen

12 Neuzugang Brian Behrendt (re., gegen Franz Helmer) feierte gegen den FV Illertissen sein Debüt für die Kickers. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers spielen in ihrem ersten Testspiel auf eigenem Gelände 3:3 gegen den FV Illertissen. Trainer und Sportdirektor sprechen danach von wichtigen Erkenntnissen.











Trainer Marco Wildersinn und Sportdirektor Marc standen nach den turbulenten und intensiven 90 Minuten im Nieselregen zusammen und tauschten sich in einer ersten Analyse aus. „Das war ein wildes Spiel mit vielen Erkenntnissen“, sagte Wildersinn nach dem 3:3 (2:1) von Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers gegen Bayern-Regionalligist FV Illertissen. Auf der einen Seite hatten die Blauen vor den 250 Zuschauern im ADM-Sportpark einige gute Ansätze im Spiel mit dem Ball, andererseits kassierten sie viel zu einfache Gegentore, was diversen Abstimmungsproblemen geschuldet war. „Das war ein Test mit Licht und Schatten“, zog Wildersinn deshalb ein differenziertes Fazit. Stein strich dabei auch die Stärke des Teams von Trainer Holger Bachthaler heraus: „Illertissen hat eine gute Mannschaft, ist in der Vorbereitung weiter als wir und wirkte spritziger.“