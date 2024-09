Stuttgarter Kickers verlieren gegen FSV Frankfurt: Riesenenttäuschung beim Jubiläumsspiel

2 Die Kickers waren nach der Niederlage am Boden. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers verlieren an ihrem 125. Geburtstag gegen den FSV Frankfurt mit 0:1. Auch eine 20 minütige Überzahl können die Blauen in einer sehr enttäuschenden zweiten Halbzeit am Ende nicht nutzen, kassieren sogar in der 89. Minute noch das Gegentor.











Link kopiert



Die Steilvorlage hatte es am Freitag gegeben: Spitzenreiter Kickers Offenbach verlor beim 1. FSV Mainz 05 II mit 2:4. Die Stuttgarter Kickers konnten mit einem Sieg an ihrem 125. Geburtstag gegen den FSV Frankfurt nach Punkten mit dem Tabellenführer gleichziehen. Das gelang nicht – vor 4680 Zuschauern im Gazi-Stadion setzte es eine 0:1-Heimniederlage. „Die erste Halbzeit war richtig gut, da müssen wir die Tore machen. In Überzahl haben wir endgültig die Linie verloren, die Niederlage ist richtig bitter“, sagte Präsident Rainer Lorz.