Stuttgarter Kickers gegen Freiberg: Nachträgliches Geschenk für Coach Marco Wildersinn?

Viele und lange Gespräche gab es bei den Stuttgarter Kickers nach der Pleite in Alzenau. Einfacher, klarer und erwachsener soll gegen Freiberg gespielt werden – mit welchem Personal?

Es gab schon fröhlichere Zeiten bei den Stuttgarter Kickers. Kein Wunder, dass nach zwei 0:3-Regionalliga-Niederlagen in Serie nicht nur im Umfeld Katerstimmung herrscht, auch Trainer Marco Wildersinn macht sich viele Gedanken, wie er die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur bringen kann. Eine ausgelassene Party gab es am Montag zu seinem 45. Geburtstag deshalb nicht.

Gegen ein nachträgliches Präsent seiner Mannschaft in Form eines Sieges an diesem Dienstag (19 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter SGV Freiberg hätte er dagegen nichts einzuwenden: „Es ist bestellt, ich gehe davon aus, dass geliefert wird“, sagte Wildersinn. Ein Erfolgserlebnis käme zur richtigen Zeit, andernfalls würde auch ihm selbst der Wind noch um einiges stärker ins Gesicht blasen.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers David Tomic für zwei Spiele gesperrt In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.

Viele und lange Gespräche hat es nach der Pleite in Alzenau am Sonntag und Montag gegeben – innerhalb des Trainerteams, in Verbindung mit Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht, mit einzelnen Spielern, vor versammelter Mannschaft. Was besser werden muss? Eigentlich alles, könnte man kurz zusammenfassen, Wildersinn formuliert es etwas detaillierter: „Wir müssen einfacher und klarer spielen, leichte Fehler vermeiden. Wir dürfen nicht so lange zögern, wir brauchen mehr Schärfe, mehr Präzision, mehr Effizienz, wir müssen erwachsener spielen.“

Mauersberger und Hencke noch kein Thema

Mittelfeldspieler David Tomic wird fehlen. Der 27-Jährige bekam nach seiner Roten Karte in Alzenau zwei Spiele Sperre aufgebrummt. Für Offensivmann Christian Mauersberger reicht es noch nicht zum Sprung in den Kader, genauso wenig für Oskar Hencke. Eventuell sind beide am kommenden Sonntag (14 Uhr) beim FSV Frankfurt wieder ein Thema.

Einen Wechsel im Tor wird es nicht geben – obwohl Bela Dumrath, neben vielen guten Aktionen in dieser Saison, nicht zum ersten Mal an einer spielentscheidenden Szene im Negativen beteiligt war. „Die Wackler, die Bela hatte, waren zu Beginn der Saison, zuletzt war er sehr stabil, in Alzenau gab es einen kleinen Rückfall in alte Zeiten, aber er bekommt weiter das Vertrauen“, stellte Wildersinn auf Nachfrage klar, nicht ohne Ersatzkeeper Leon Neaime zu loben: „Wir haben ihn nicht nur beim Pokalspiel in Weilimdorf gesehen, wir sehen ihn jeden Tag. Er macht seine Sache konstant und gut. Aber er ist noch ein junger Torwart, er wird auf seine Chance warten und sie vielleicht irgendwann auch kriegen, aber einen Torwartwechsel nimmst du nicht so einfach vor, wie bei einem Feldspieler.“

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0.

Termine

Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr), FSV Frankfurt – Kickers (Sonntag, 5. Oktober, 14 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (Samstag, 11. Oktober, 14 Uhr), TSG Balingen – Kickers (Samstag, 18. Oktober, 14 Uhr), Kickers – TSV Schott Mainz (Samstag, 25. Oktober, 14 Uhr), FC 08 Homburg – Kickers (Sonntag, 2. November, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr). (jüf)