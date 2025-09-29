Stuttgarter Kickers gegen Freiberg: Nachträgliches Geschenk für Coach Marco Wildersinn?

Viele und lange Gespräche gab es bei den Stuttgarter Kickers nach der Pleite in Alzenau. Einfacher, klarer und erwachsener soll gegen Freiberg gespielt werden – mit welchem Personal?
Es gab schon fröhlichere Zeiten bei den Stuttgarter Kickers. Kein Wunder, dass nach zwei 0:3-Regionalliga-Niederlagen in Serie nicht nur im Umfeld Katerstimmung herrscht, auch Trainer Marco Wildersinn macht sich viele Gedanken, wie er die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur bringen kann. Eine ausgelassene Party gab es am Montag zu seinem 45. Geburtstag deshalb nicht.