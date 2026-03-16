Stuttgarter Kickers gegen Freiberg: Drei Rote Karten im Punktspiel – wird’s im Pokal wieder so wild?

Beim Punktspiel gab es ein 1:1 und drei Platzverweise. Nun treffen die Stuttgarter Kickers und der SGV Freiberg im WFV-Pokal-Viertelfinale aufeinander. Die Brisanz ist groß.
Stuttgarter Kickers gegen SGV Freiberg – diese Duelle hatten es in den vergangenen Jahren in sich. Auch im WFV-Pokal-Viertelfinalspiel an diesem Dienstag (19 Uhr/Gazi-Stadion) steckt jede Menge Brisanz. „Es wird hochinteressant. Es ist ein K.-o.-Spiel, es geht um alles, schon allein diese Konstellation verspricht Spannung“, sagt Lutz Siebrecht, der Geschäftsführer Sport der Kickers. Auch Paul Polauke, der ehemalige Kickers-Verteidiger im SGV-Dress, erwartet einen heißen Pokalfight auf Augenhöhe: „Das wird ein Spiel auf Messers Schneide. Kleinigkeiten werden entscheiden.“ Am Montag waren 2000 Tickets verkauft, gerechnet wird mit 5000 Zuschauern.