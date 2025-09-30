Stuttgarter Kickers gegen Freiberg: Drei Rote Karten – aber kein Sieger in wildem Derby

Neues System, fünf neue kampf- und laufstarke Spieler – Trainer Marco Wildersinn hatte nach zwei 0:3-Niederlagen ein Zeichen gesetzt. Am Ende spielte Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers gegen den weiter ungeschlagenen Spitzenreiter SGV Freiberg vor 4470 Zuschauern im Gazi-Stadion 1:1 (1:0). „Wir haben mit vielen frischen Beinen eine starke Reaktion gezeigt. Schade, dass es nicht zum Sieg reichte, aber genau so müssen wir weitermachen“, sagte Kickers-Kapitän Lukas Kiefer.

In einer von viel Kampf und Intensität, aber wenig spielerischen Akzenten geprägten ersten Halbzeit waren die Blauen in der 40. Minute in Führung gegangen. SGV-Keeper Benedikt Grawe holte Flamur Berisha von den Beinen – der verwandelte den Elfmeter selbst sicher zum 1:0. Kurz nach der Pause war Berisha nur durch eine Notbremse zu stoppen – Rot für Freibergs Tim Niklas Pietzsch (49.).

Zwei Minuten später herrschte wieder Gleichzahl: Jacob Danquah flog wegen groben Foulspiels ebenfalls vom Platz. Praktisch aus dem Nichts dann das 1:1 (59.): Marco Kehl-Gomez, der in der 89. Minute nach Foulspiel glatt Rot sah, zog aus 16 Metern ab, Keeper Bela Dumrath sah nicht gut aus. „Ich habe den Ball zu spät gesehen“, sagte Dumrath. Nach einem Lattenschuss von Kiefer (64.) übernahm Freiberg das Kommando, drückte auf die Entscheidung. Doch erstmals in dieser Saison ging der SGV nicht als Sieger vom Platz. „Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, doch mit einem Unentschieden bei den Kickers kann man leben“, sagte Freibergs Sportlicher Leiter Mario Estasi.

Aufstellungen

SVK Dumrath – Udogu, Danquah, Petrovic, Schwab, Fundel (78. Borac) – Kiefer, Blank – Frauendorf (78. Abdullahu) – Berisha, Unsöld (60. Braig).

SGV Grawe – Bradara, Polauke, Hetemaj (46. Pietzsch), Engel – Laupheimer (46. Lokaj), Kehl-Gomez – Kudala (84. Valpoort), Petö (72. Köhl), Selitaj (46. Zie) – Grobelnik.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1.

Termine

FSV Frankfurt – Kickers (Sonntag, 5. Oktober, 14 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (Samstag, 11. Oktober, 14 Uhr), TSG Balingen – Kickers (Samstag, 18. Oktober, 14 Uhr), Kickers – TSV Schott Mainz (Samstag, 25. Oktober, 14 Uhr), FC 08 Homburg – Kickers (Sonntag, 2. November, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr), Kikers – Eintracht Trier (5./6./7. Dezember). (jüf)