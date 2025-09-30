Stuttgarter Kickers gegen Freiberg: Drei Rote Karten – aber kein Sieger in wildem Derby

Im zehnten Spiel lässt der SGV Freiberg erstmals in dieser Regionalligasaison Punkte liegen. Vor 4470 Zuschauern endet das hitzige Derby bei den Stuttgarter Kickers 1:1.
Neues System, fünf neue kampf- und laufstarke Spieler – Trainer Marco Wildersinn hatte nach zwei 0:3-Niederlagen ein Zeichen gesetzt. Am Ende spielte Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers gegen den weiter ungeschlagenen Spitzenreiter SGV Freiberg vor 4470 Zuschauern im Gazi-Stadion 1:1 (1:0). „Wir haben mit vielen frischen Beinen eine starke Reaktion gezeigt. Schade, dass es nicht zum Sieg reichte, aber genau so müssen wir weitermachen“, sagte Kickers-Kapitän Lukas Kiefer.