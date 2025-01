Stuttgarter Kickers gegen FC Nöttingen: Die Blauen verlieren Testspiel

Welche Erkenntnisse es gab? „Viele, aber leider keine guten“, sagte Trainer Marco Wildersinn. Eine Woche nach dem 5:2 beim Oberligisten TSV Esslingen verloren die Stuttgarter Kickers ihr zweites Testspiel gegen Oberligist FC Nöttingen mit 1:2 (0:1). Auf dem Kunstrasenplatz im ADM-Sportpark hatte Stefan Zimmermann (43.) die Nöttinger in Führung gebracht. Der eingewechselte David Stojak traf gegen seinen Ex-Club zum 1:1 (47.). Für den Endstand sorgte Jimmy Marton (61.) mit seinem Tor zum 2:1 für die Mannschaft von Dirk Rohde. „Das war kein gutes Testspiel von uns. Wir haben nie richtig den Rhythmus gefunden und viele falsche Entscheidungen getroffen“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht.

In der Anfangsformation der Blauen stand auch der 17-jährige U-19-Spieler Oskar Hencke, der auch der Achter-Position im Mittelfeld 64 Minuten lang im Einsatz war. „Das war positiv, er hat seine Sache gut gemacht und vor allem am Anfang mit Nevio Schembri ordentlich Betrieb gemacht“, lobte Wildersinn. Ansonsten sei man aber oft zu lange am Ball gewesen, habe zu unpräzise gespielt und hinten zu viel zugelassen. „Das war insgesamt einfach eine schwache Leistung, wir müssen in allen Bereich zulegen“, betonte der Kickers-Coach.

Hauptgesprächsthema auf dem Kickers-Gelände war am Tag eins nach Bekanntwerden der schweren Kreuzband-Verletzung von Felix Dornebusch die Torhüterposition. Gegen Nöttingen spielte der 20-jährige Leon Neaime 90 Minuten zwischen den Pfosten durch. „Er hat eine solide Leistung gebracht, bei den Gegentoren konnte er nichts machen“, sagte Wildersinn. Was nichts daran ändert, dass vor Schließung des Transferfensters am 3. Februar auf alle Fälle noch ein neuer Keeper verpflichtet werden muss.

Aufstellung

Neaime – Schmidts, Polauke (46. Awortwie-Grant), Behrendt (64. Petrovic), Kammerbauer (64. Blank) – Hencke (64. Braig), Meien (64. Kalajdzic), Kiefer (46. Tekerci) – Schembri (64. Lockl), Skenderovic (46. Stojak), Berisha (46. Riehle).

Bank: Mitrovic.

Nicht im Kader: Dornebusch, Riedinger, Borac, De Sousa, Mauersberger.

Termine

Vorbereitung

TSV Essingen – Kickers 2:5; Kickers – FC Nöttingen 1:2; Samstag, 1. Februar, 14 Uhr: Testspiel beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach in der Cashpoint Arena Altach (Schnabelholz 1, 6844 Altach, Vorarlberg, Österreich); Samstag, 8. Februar, 14 Uhr: Testspiel beim Bayern-Regionalligisten FC Augsburg II auf dem Trainingsgelände des FC Augsburg; Samstag, 15. Februar, 14 Uhr: Testspiel beim Bayern-Regionalligisten 1. FC Schweinfurt im Sachs-Stadion in Schweinfurt (Ander-Kupfer-Platz 2, 97424 Schweinfurt).

Regionalliga

Kickers – FC Gießen (22. Februar, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (1. März, 14 Uhr), Kickers – 1. Göppinger SV (7. bis 9. März), TSV Steinbach Haiger – Kickers (14. bis 16. März), Kickers – Kickers Offenbach (21. bis 23. März), FSV Frankfurt – Kickers (28. bis 30. März), Kickers – SGV Freiberg (1./2. April), TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (4. bis 6. April), Kickers – Bahlinger SC (11. bis 13. April), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (19. bis 21. April), Kickers – Eintracht Trier (25. bis 27. April), Kickers – SC Freiburg II (2. bis 4. Mai), 1. FSV Mainz 05 II – Kickers (10. Mai, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (17. Mai, 14 Uhr). (jüf)