Stuttgarter Kickers gegen FC 08 Villingen: Die Blauen fahren in Unterzahl drei Punkte ein

Drittes Saisonspiel, dritter Platzverweis für die Stuttgarter Kickers – und dennoch reicht es gegen den FC 08 Villingen in der Fußball-Regionalliga vor 4110 Zuschauern zu einem 1:0. Das Tor des Tages erzielt Christian Mauersberger.

Die Stuttgarter Kickers gewinnen ihr Heimspiel gegen den FC 08 Villingen mit 1:0 (1:0) und stehen in der Fußball-Regionalliga nach drei Spielen mit sieben Punkten in der Tabelle gut da. Die Blauen fuhren die drei Punkte trotz einer 40minütigen Unterzahl ein. „Natürlich freuen wir uns über den Sieg, aber wir müssen ein Spiel auch mal mit elf Mann zu Ende bringen“, sagte Sportdirektor Marc Stein.

Trainer Wildersinn hatte seine Elf gegenüber der Partie beim FC 08 Homburg auf einer Position verändert. Für den gesperrten Nyamekye Awortwie-Grant rückte Paul Polauke in die Innenverteidigung auf die linke Seite neben Brian Behrendt.

Mauersberger trifft

In der Anfangsphase kamen die Blauen vor 4110 Zuschauern im Gazi-Stadion durch Christian Mauersberger (5.) und Sinan Tekerci (17.) zu zwei guten Chancen. Die beste Möglichkeit vergaben aber die Villinger: Dominik Emminger scheiterte freistehend am starken Keeper Felix Dornebusch (27.). Die Kickers taten sich in der zähen Partie schwer gegen die kompakt stehenden Villinger. Ein langer Diagonalball des umsichtigen Abwehrchefs Behrendt auf Mauersberger brachte dann das 1:0 (40.). Der erneut auffällige Offensivmann überwand 08-Torwart Andrea Hoxha – es war bereits das zweite Saisontor des 29-Jährigen.

Nach der Pause spielten die Kickers ab der 51. Minute in Unterzahl. Paul Polauke wurde bei der Spieleröffnung schlecht angespielt, vertändelte den Ball, foulte seinen Gegenspieler und sah Gelb-Rot. Es war bereits der dritte Platzverweis in dieser Saison für die Blauen nach den Roten Karten für Dennis de Sousa gegen Eintracht Frankfurt II und Awortwie-Grant in Homburg.

Starker Braig, starke linke Seite

Wildersinn brachte Innenverteidiger Milan Petrovic und nahm Sinan Tekerci vom Feld. Für Daniel Kalajdzic kam der zweikampf- und kopfballstarke David Braig, der immer wieder lange Bälle verarbeitete und das Kickers-Spiel belebte. Bei Villingen wechselte Trainer Mario Klotz unter anderem Ex-Kickers-Jugendspieler Karlo Kuranyi ein, die Leihgabe des VfB Stuttgart.

Die Blauen standen nun tiefer, blieben in Unterzahl aber gefährlich, vor allem über die linke Seite mit dem starken Duo Kammerbauer/Mauersberger. Die Villinger kamen bei zwei Kopfbällen von Marcel Sökler (71. und 84.) gefährlich vor das Kickers-Tor. In der Nachspielzeit hatte der aufgerückte Torwart Hoxha noch die Riesenchance zum 1:1. Es reichte aber nicht zum Ausgleich.

Weiter geht es für die Blauen bereits am Dienstag (17.45 Uhr) mit dem WFV-Pokal-Drittrundenspiel bei Oberligist Normannia Gmünd. Am Samstag findet dann das Regionalliga-Auswärtsspiel beim FC Gießen statt.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Schmidts, Polauke, Behrendt, Kammerbauer – Lockl (82. Tomic), Blank, Kiefer – Tekerci (53. Petrovic), Kalajdzic (58. Braig), Mauersberger (82. Schembri).

Bank Neaime, Riehle, Borac, Dicklhuberi, Antlitz.

Nicht im Kader: De Sousa, Awortwie-Grant (beide gesperrt), Berisha (Rekonvaleszent), Riedinger (verletzt), Mitrovic, Meien.

Termine

Pflichtspiele

Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers (0:5/WFV-Pokal, 2. Runde), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen, Normannia Gmünd – Kickers (13. August, 17.45 Uhr/WFV-Pokal, dritte Runde), FC Gießen – Kickers (17. August, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (24. August, 14 Uhr), 1. Göppinger SV – Kickers (30. August, 19 Uhr), Kickers – TSV Steinbach Haiger (7. September, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (13. September, 19 Uhr), Kickers – FSV Frankfurt (21. September, 14 Uhr), SGV Freiberg – Kickers (28. September, 14 Uhr).