Stuttgarter Kickers gegen FC 08 Villingen: Das erwartet Marco Wildersinn vom Heimauftritt gegen den Neuling

1 Innenverteidiger Milan Petrovic steht Trainer Marco Wildersinn erstmals in einem Punktspiel zur Verfügung. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Ohne zwei Rotsünder gehen die Stuttgarter Kickers in ihr Heimspiel am Samstag gegen Aufsteiger FC 08 Villingen. Trainer Marco Wildersinn sagt, was er von seiner Mannschaft erwartet und äußert sich auch zum Thema Stürmer.











Link kopiert



Das 1:1 im ersten Auswärtsspiel beim FC 08 Homburg hat Trainer Marco Wildersinn mit seinen Spielern gleich am Montag aufgearbeitet, danach habe seine Mannschaft ab Dienstag „sehr gut trainiert und richtig Gas gegeben“. Mit Blick auf das Regionalliga-Heimspiel der Stuttgarter Kickers an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den FC 08 Villingen fordert Wildersinn einen dominanten Auftritt: „Wir wollen dem Spiel von Anfang an unseren Stempel aufdrücken, das Spiel in unsere Richtung lenken und keine Konter zulassen.“