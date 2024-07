Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt II: Mit frischen Ideen in die neue Saison

1 Marco Wildersinn steht vor seinem Pflichtspieldebüt als Chefcoach der Stuttgarter Kickers. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Neue Trainingszeiten, neuer Ablauf vor den Heimspielen – Trainer Marco Wildersinn nimmt vor dem Regionalliga-Auftakt der Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt II einige Änderungen vor.











Noch ein kurzes und knackiges Abschlusstraining an diesem Freitag, dann geht es für die Stuttgarter Kickers am Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II in die neue Regionalliga-Saison. Alle Mann stehen zur Verfügung – bis auf Flamur Berisha, für den ein Einsatz nach seinem Muskelfaserriss noch zu früh kommt. „Sowohl was Startelf- als auch Kaderplätze betrifft, wird es Härtefälle geben“, sagt Trainer Marco Wildersinn. Drei, vier Positionen seien noch nicht hundertprozentig geklärt. „Da möchte ich noch einmal eine Nacht drüber schlafen.“