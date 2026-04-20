Stuttgarter Kickers gegen Balingen: Eigene Zukunft? Marco Wildersinn setzt auf Antwort auf dem Platz

Nach drei Niederlagen in Serie sind die Stuttgarter Kickers gegen die TSG Balingen noch mehr in der Pflicht als ohnehin schon. Das weiß auch Trainer Marco Wildersinn.

Wie der bedenkliche Auftritt in Bahlingen aufgearbeitet wurde? „Mit vielen Gesprächen mit einzelnen Spielern und in kleinen Gruppen“, sagte Trainer Marco Wildersinn am Montag. Auf die Gründe für die extrem schwache Leistung der Stuttgarter Kickers bei der 1:2-Niederlage am Samstag beim Regionalliga-Schlusslicht am Kaiserstuhl wollte er nicht mehr detailliert eingehen. „Es gibt nicht den einen Hauptgrund, es sind viele kleine Gründe. Doch jetzt geht es darum, das Spiel schnell aus den Köpfen zu bekommen und ein anderes Gesicht zu zeigen“, betont der Chefcoach.

Unsere Empfehlung für Sie Kickers verlieren in Bahlingen Unpräzise, umständlich, ideenlos – die Blauen zeigen von allem zu wenig Die Stuttgarter Kickers kassieren ihre dritte Niederlage in Folge. Beim 1:2 in Bahlingen enttäuschen die Blauen in allen Belangen. Lutz Siebrecht äußert sich zum Trainer. Bereits an diesem Dienstag (19 Uhr/Gazi-Stadion) geht es für die auf Platz elf abgerutschten Blauen gegen den Tabellen-Drittletzten TSG Balingen. Nach drei Niederlagen in Serie ist eine Rückkehr in die Erfolgsspur dringend nötig. Andernfalls wäre auch nicht ausgeschlossen, dass die Kickers den für die neue Saison geplanten Impuls auf der Trainerbank womöglich vorziehen – mit Blick auf den so wichtigen Pokal-Wettbewerb und das Halbfinale am 29. April (17.30 Uhr) beim Verbandsliga-Zweiten FC Holzhausen.

Nevio Schembri (li.) fällt gegen die TSG Balingen aus. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Kep

Ob Wildersinn solch ein Szenario befürchtet? „Ich beschäftige mich damit nicht. Mein voller Fokus gilt dem Spiel gegen Balingen. Wir haben es selbst in der Hand, mit einer guten Leistung und einem guten Ergebnis mehr Klarheit in die Sache zu bekommen“, so der 45-Jährige und ergänzt: „Die Mannschaft zieht gut mit. Das Miteinander funktioniert. Das war sicher nicht der Grund, dass wir in Bahlingen ein schlechtes Spiel gemacht haben.“

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Am Dienstag gegen das Team von Trainer Murat Isik wird Mittelfeldspieler Per Lockl nach abgebrummter Gelb-Sperre wieder spielberechtigt sein. Auch Verteidiger Mario Borach steht voraussichtlich wieder zur Verfügung. Definitiv ausfallen wird Nevio Schembri, der einen Schlag oberhalb des Knöchels abbekam.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1.

Termine

Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (25. April, 14 Uhr), FC Holzhausen – Kickers (29. April, 17.30 Uhr/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (3. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)