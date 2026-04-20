Stuttgarter Kickers gegen Balingen: Eigene Zukunft? Marco Wildersinn setzt auf Antwort auf dem Platz

Nach drei Niederlagen in Serie sind die Stuttgarter Kickers gegen die TSG Balingen noch mehr in der Pflicht als ohnehin schon. Das weiß auch Trainer Marco Wildersinn.
Wie der bedenkliche Auftritt in Bahlingen aufgearbeitet wurde? „Mit vielen Gesprächen mit einzelnen Spielern und in kleinen Gruppen“, sagte Trainer Marco Wildersinn am Montag. Auf die Gründe für die extrem schwache Leistung der Stuttgarter Kickers bei der 1:2-Niederlage am Samstag beim Regionalliga-Schlusslicht am Kaiserstuhl wollte er nicht mehr detailliert eingehen. „Es gibt nicht den einen Hauptgrund, es sind viele kleine Gründe. Doch jetzt geht es darum, das Spiel schnell aus den Köpfen zu bekommen und ein anderes Gesicht zu zeigen“, betont der Chefcoach.