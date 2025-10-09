Stuttgarter Kickers gegen Bahlingen: So geht Marco Wildersinn mit der schwierigen Lage um

Marco Wildersin weiß, dass er an Ergebnissen gemessen wird. Vor dem Duell mit dem Bahlinger SC spürt der Trainer der Stuttgarter Kickers jedoch die Rückendeckung vom Verein.
Nur ein Punkt aus den vergangenen vier Regionalligaspielen, darunter drei 0:3-Auswärtssniederlagen, bei denen die Art und Weise der Auftritte bedenklich stimmten. Kein Wunder, dass bei den Stuttgarter Kickers vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellenvorletzten Bahlinger SC auch über den Trainer diskutiert wird.