Stuttgarter Kickers gegen Bahlingen: Marlon Faß und Christian Mauersberger – zwei Spieler im Blickpunkt

Marlon Faß ist 19, Christian Mauersberger 30. Beim 3:0 der Stuttgarter Kickers gegen Bahlingen standen der Youngster und der Routinier im Blickpunkt – aus unterschiedlichen Gründen.
Marlon Faß strahlte über das ganze Gesicht: „Es ist ein cooles Gefühl. Es war cool, dass David Tomic mir den zweiten Elfmeter überlassen hat“, sagte der Stürmer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Der 19-Jährige war beim 3:0 (0:0) gegen den Bahlinger SC der entscheidende Mann. Er holte beide Elfmeter heraus, die zum 1:0 (57.) durch Tomic und zum 2:0 (66.) durch ihn selbst führten.