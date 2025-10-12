Stuttgarter Kickers gegen Bahlingen: Marlon Faß und Christian Mauersberger – zwei Spieler im Blickpunkt

Marlon Faß ist 19, Christian Mauersberger 30. Beim 3:0 der Stuttgarter Kickers gegen Bahlingen standen der Youngster und der Routinier im Blickpunkt – aus unterschiedlichen Gründen.

Marlon Faß strahlte über das ganze Gesicht: „Es ist ein cooles Gefühl. Es war cool, dass David Tomic mir den zweiten Elfmeter überlassen hat“, sagte der Stürmer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Der 19-Jährige war beim 3:0 (0:0) gegen den Bahlinger SC der entscheidende Mann. Er holte beide Elfmeter heraus, die zum 1:0 (57.) durch Tomic und zum 2:0 (66.) durch ihn selbst führten.

Erst einen Elfmeter habe er in seiner Karriere verschossen. Nach seiner Jugendzeit beim FSV Offenbach, dem Karlsruher SC und der TSG 1899 Hoffenheim (2021 bis 2025) führte ihn diese zu Zweitligist Dynamo Dresden, der ihn im Sommer für ein Jahr an die Kickers ausgeliehen hat. Die Verpflichtung war die Reaktion der Kickers auf den Kreuzbandriss von David Stojak (20).

Sein zweites Saisontor tat Faß richtig gut: „Ich fühle mich extrem wohl beim Elfmeter, ich habe klare Abläufe. Aus elf Metern aufs Tor zu schießen ist eigentlich ein Geschenk für einen Stürmer, aber man muss den Ball eben erst einmal reinmachen. Ich bin happy, dass es geklappt hat.“

„Bauchentscheidung“ für Faß

Dass er gegen den Tabellenvorletzten vom Kaiserstuhl in der Anfangsformation stand, sei nach einer guten Trainingswoche eine „Bauchentscheidung“ gewesen, erklärte Trainer Marco Wildersinn. Man habe auf der Neuner-Position keinen „15- bis 20-Tore-Mann“, sondern ein „ausgeglichenes Kräfteverhältnis“. Der erfahrene David Braig (34) fehlt wegen seiner Adduktorenverletzung noch drei bis vier Wochen. Also spielt entweder Faß oder Oliver Unsöld (20), der gegen den SGV Freiberg (1:1) und im Spiel beim FSV Frankfurt (0:3) starten durfte.

„Sie sind beide jung, bringen Talent mit, knallen sich im Training voll rein, aber ihnen fehlt auch noch einiges. Es wird ein enges Rennen bleiben. Derjenige, der sich schneller und besser entwickelt, wird spielen“, meinte Wildersinn. Fürs Erste hat nun Faß knapp die Nase vorn: „Marlon hat sich die Aktionen zum Elfmeter und zu den Gelb-Roten Karten des Gegners erarbeitet, er hat es gut gemacht, deshalb hat er auch gute Karten nächsten Samstag in Balingen zu beginnen.“

Starkes Comeback von Mauersberger

Der erfahrene Flügelspieler Christian Mauersberger soll dagegen weiter schrittweise an die Anfangsformation herangeführt werden. Gegen Bahlingen feierte der 30-Jährige in der letzten Viertelstunde sein Comeback und bereitete das 3:0 (84.) durch den Kopfballtreffer von Innenverteidiger Milan Petrovic mit einer Maßflanke mustergültig vor.

„Seine Ruhe und Selbstsicherheit tut uns gut. Solche Spieler brauchen wir. Er hat viel erlebt, und was es mit der Mannschaft und dem Stadion macht, wenn er reinkommt, das hat man gesehen“, sagte Wildersinn, gab aber zu bedenken: „Er hatte seit Ende März kein Spiel mehr gemacht, wir müssen in der Trainingswoche schauen, wie er sich fühlt und dann die Einsatzzeiten Schritt für Schritt steigern.“ Ein Startelfeinsatz komme wohl noch zu früh, meinte der Coach, fügte aber mit einem Schmunzeln an: „Wer weiß, vielleicht überrasche ich auch.“