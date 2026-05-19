Stuttgarter Kickers: Freiberg will Dornebusch, Lockl vor Abgang– Kommt Verstärkung aus Unterhaching?

Bei den Stuttgarter Kickers steht das WFV-Pokal-Finale im Fokus. Das ändert nichts daran, dass in der Szene über Ab- und Zugänge diskutiert wird. Manches kristallisiert sich heraus.

Die Verabschiedungen von Meris Skenderovic, Milan Petrovic und David Braig haben die Stuttgarter Kickers schon vor dem letzten Regionalliga-Saisonspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach (2:0) vorgenommen. Bei dem Trio steht der neue Verein noch nicht fest, wobei Braig beim künftigen Regionalliga-Konkurrenten VfR Aalen gehandelt wird.

Weitere Vollzugsmeldungen vor dem WFV-Pokal-Endspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Gazi-Stadion) gegen die SG Sonnenhof Großaspach sind nicht zu erwarten. Der volle Fokus liegt auf dem Finale. Wobei es sich in dem Geschäft nicht verhindern lässt, dass über Personalien mit Blick auf die neue Saison diskutiert und verhandelt wird.

Bei den Kickers laufen neben den Verträgen des bereits verabschiedeten Trios am 30. Juni auch die Kontrakte von Keeper Felix Dornebusch, Per Lockl und Flamur Berisha aus. Vor allem Dornebusch soll unbedingt gehalten werden. „Wir haben ihm ein sehr gutes Angebot gemacht. Wir hoffen, dass er bleibt und setzen alles daran, dass er auch bleibt. Es ist aber auch eine private Entscheidung, die er treffen muss“, sagte Präsident Rainer Lorz im Gespräch mit unserer Redaktion.

SGV Freiberg lockt

Der Verein ist sich der Bedeutung des 31-Jährigen als zuverlässiger Rückhalt zwischen den Pfosten und Führungspersönlichkeit auf und außerhalb des Platzes absolut bewusst. Doch neben einer möglichen Rückkehr in seine Heimat im Westen der Republik, ist auch ein Wechsel innerhalb der Regionalliga Südwest nicht vollkommen ausgeschlossen.

Simon Skarlatidis stammt aus der Region und spielt seit 2021 für die SpVgg Unterhaching. Foto: IMAGO/foto2press

Nach Informationen unserer Redaktion buhlt der SGV Freiberg hartnäckig um Dornebusch. Nach dem Abgang des erfahrenen Kapitäns Marco Kehl-Gomez (zum SV Sandhausen) benötigt der Vizemeister für sein Projekt am künftigen Standort Heilbronn eine neue Leitfigur mit Ausstrahlung. Dornebusch gilt dabei als Wunschkandidat.

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Bei Per Lockl verdichten sich unterdessen die Anzeichen immer mehr, dass er zum künftigen Ligakonkurrenten SSV Ulm 1846 wechselt, die Vollzugsmeldung wird nach dem Pokalfinale erwartet. Den 25 Jahre alten Mittelfeldspieler schätzt der neue Ulmer Sportdirektor Murat Isik aus gemeinsamen Zeiten im Nachwuchs des VfB Stuttgart. Auch Flamur Berisha ist ein Thema in Ulm, ebenso bei seinem Ex-Club Freiberg.

Was Neuzugänge betrifft, bleibt Yannick Glessing (28) bei den Kickers ein Thema, die Gespräche sind sehr weit fortgeschritten. Der Regionalliga-Bayern-Rekordtorjäger des FV Illertissen ist ein zuverlässiger Toremacher. Neuerdings haben aber auch die Spatzen ihre Fühler nach dem Stürmer ausgestreckt, der vor den Toren Ulms, in Illerkirchberg, wohnt.

Ein weiterer Name wird mit den Kickers in Verbindung gebracht: Simon Skarlatidis. Der offensive Mittelfeldmann spielt seit 2021 für die SpVgg Unterhaching und hat beim Bayern-Regionalliga-Dritten in dieser Saison 14 Tore (13 Assists) erzielt. Der 34-Jährige gebürtige Waiblinger spielte in der VfB-Jugend, danach bei der SG Sonnenhof Großaspach, Würzburger Kickers, Erzgebirge Aue und beim 1. FC Kaiserslautern. Er gilt als Spieler mit top Fitness, der immer Vollgas gibt – und könnte eine Führungsrolle bei den Kickers übernehmen.