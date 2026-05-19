Stuttgarter Kickers: Freiberg will Dornebusch, Lockl vor Abgang– Kommt Verstärkung aus Unterhaching?

Bei den Stuttgarter Kickers steht das WFV-Pokal-Finale im Fokus. Das ändert nichts daran, dass in der Szene über Ab- und Zugänge diskutiert wird. Manches kristallisiert sich heraus.
Die Verabschiedungen von Meris Skenderovic, Milan Petrovic und David Braig haben die Stuttgarter Kickers schon vor dem letzten Regionalliga-Saisonspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach (2:0) vorgenommen. Bei dem Trio steht der neue Verein noch nicht fest, wobei Braig beim künftigen Regionalliga-Konkurrenten VfR Aalen gehandelt wird.