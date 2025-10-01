Stuttgarter Kickers: Feuerwerk in- und außerhalb des Stadions – was bedeutet das für die Blauen?

Es ging heiß her beim Regionalligaduell Stuttgarter Kickers gegen SGV Freiberg. Auf dem Platz gab es drei Rote Karten, im B-Block eine Pyroshow und außerhalb des Stadions ein Feuerwerk.

Es war erst Monatsende, doch kurz nach der Halbzeitpause des Fußball-Regionalligaduells zwischen den Stuttgarter Kickers und dem SGV Freiberg (1:1) kam man sich vor wie am Jahresende. „Ja ist denn heute schon Silvester?“, fragten sich viele auf der Haupttribüne des Gazi-Stadion mit Blick auf das Feuerwerk, das hinter der Gegengerade auf dem Parkplatz gezündet wurde.

Schon davor hatte es im B-Block eine Pyroshow anlässlich „30 Jahre Blaue Bomber“ gegeben. Dies ist laut Vereinsangaben die älteste Ultra-Gruppierung in Stuttgart. Beide Aktionen treffen die Kickers auf unterschiedliche Weise. Vorfälle außerhalb des Stadions kann die Sportgerichtsbarkeit nicht sanktionieren. Anders sieht es mit Aktionen im Stadion.

Rauchschwaden aus dem B-Block. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Kep

Zur Einordnung: Für jede gezündete Pyro-Fackel müssen 300 Euro berappt werden. Je länger eine daraus resultierende Spielunterbrechung dauert, desto höher wird die Geldstrafe. Bei Unterbrechungen bis zu einer Minute erhöht sich die Strafe um bis zu 20 Prozent, ruht der Ball länger als eine Minute um bis zu 50 Prozent und bei Pausen von über fünf Minuten um bis zu 100 Prozent.

In höheren Spielklassen sind die Strafen noch deutlich teurer. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit ein Drittel der Strafe für sicherheitstechnische und präventive Maßnahmen zu verwenden. Auch die Täterermittlung ist ein Aspekt. Dadurch kann man bis zu 75 Prozent der Geldstrafe von der Sportgerichtsbarkeit zurückerstattet bekommen. Wobei dies aus Solidaritätsgründen nur in den seltensten Fällen von den Clubs gemacht wird.

Die Kickers veröffentlichten zu dem Thema Anfang September ihre Haltung

Offizielles Statement im Wortlaut

„Die Stuttgarter Kickers unterstützen nachdrücklich die Initiative, die eine Diskussion und auch eine Neuordnung der Verbandsstrafen wegen der nicht missbräuchlichen und nicht gefährdenden Verwendung von Pyrotechnik anstrebt. Verbandsstrafen in der bisherigen Form widersprechen der so oft geforderten Transparenz, der Fairness im Innenverhältnis – bestehend aus Verband, Verein und Fans – sowie auch dem grundsätzlichen positiven Miteinander und der Aufgabenteilung von Verband und Vereinen. Deshalb sind die Stuttgarter Kickers der Meinung, dass sie kritisch hinterfragt und neu geordnet werden müssen.

Die Kickers begrüßen die entsprechende Initiative und die Aktivitäten mit anderen Vereinen, die bereits entstanden sind. Das Verlangen nach Veränderung kam bereits bei verschiedenen Meetings, an denen Kickers-Geschäftsführer Matthias Becher teilgenommen hat, deutlich zum Ausdruck.

Die Diskussion ist bereits vorangeschritten und die Vereine werden dafür sorgen, dass sie noch stärker Fahrt aufnehmen wird. Dies soll aber nicht in Alleingängen vorgenommen werden, sondern in einer Gemeinsamkeit der betroffenen Vereine. Nur so ist der Schritt zu Transparenz, Veränderung, Langfristigkeit, echter Interessenvertretung und einer Diskussion auf Augenhöhe möglich.

Das für Fanbelange zuständige Präsidiumsmitglied Steffen Müller äußert sich wie folgt: „Im Namen des Vereins bedanke ich mich recht herzlich bei den Blauen Bombern für die starke Unterstützung dieser Initiative. Nun gilt es gemeinsam zwischen Fans, Vereinen und Verbänden eine faire und tragbare Lösung zu finden. Dafür setzen wir uns sehr gerne ein.“

Melkamu Frauendorf vor dem B-Block. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers werden diesen Weg nachdrücklich vorantreiben und die Interessen unseres Vereins in die Diskussionen mit Verband und anderen Vereinen einbringen. Und der Verein will eine gemeinsame, langfristige Lösung finden für eine Abschaffung der Verbandsstrafen wegen der nicht missbräuchlichen und nicht gefährdenden Verwendung von Pyrotechnik in der bisherigen Form.

Fan-Freundschaft mit Jahn Regensburg. Foto: IMAGO/Eibner

Die Stuttgarter Kickers stehen für eine transparente, langfristige Lösung im Sinne aller Beteiligten – und werden diesen Weg konsequent weitergehen.“