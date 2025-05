Stuttgarter Kickers: Fans sauer über Erhöhung der Ticketpreise – so erklärt sich der Verein

Kaum war der Frust bei den Fans der Stuttgarter Kickers über die 1:5-Heimpleite am letzten Spieltag der Regionalliga Südwest gegen Hessen Kassel verflogen, da wartete schon der nächste Grund zur Aufregung auf die Anhänger der Blauen. Denn wie die Stuttgarter Kickers am Montag bekanntgaben, steigen die Ticketpreise für die kommende Regionalliga-Saison, die Anfang August beginnt.

Ein Stehplatz kostet laut Vereinsseite künftig 14,50 Euro (bisher 13 Euro), ein Sitzplatz 29 Euro (bisher 26 Euro). Auch die treuesten Fans der Kickers müssen demnach in der neuen Saison tiefer in die Tasche greifen, denn die Preise für Dauerkarten steigen ebenfalls. Die Stehplatz-Dauerkarte kostet fortan 30 Euro mehr und damit nun 210 Euro, die Sitzplatz-Dauerkarte 60 Euro mehr und damit nun 420 Euro. Wer bis zum 13. Juli eine Dauerkarte kauft, kommt dank eines Frühbucher-Rabatts zehn Euro (Stehplatz) beziehungsweise 20 Euro (Sitzplatz) billiger weg.

Kickers-Fans kritisieren Preiserhöhungen

Bei den Fans stoßen die Preiserhöhungen auf Unmut – besonders mit Blick auf die schlechten sportlichen Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten. So schreibt ein Kickers-Fan unter einem Beitrag der Blauen auf Facebook: „Erst Leistung, dann Karte.“

Zudem wird in den sozialen Medien bemängelt, dass die Dauerkartenbesitzer erst über die Preiserhöhungen informiert worden seien, nachdem Sie bereits eine Mail erhalten hätten, in der Sie darum gebeten wurden, ihre Dauerkarte zu verlängern. Wiederum wollen andere Fans vor dem Kauf einer Dauerkarte personelle Veränderungen sehen.

Kickers erklären Gründe für Preiserhöhungen

Auf Ihrer Webseite erklären die Kickers die Gründe für die höheren Ticketpreise: „Mit diesem Schritt reagieren wir auf steigende Kosten in allen Bereichen – von Energie und Sicherheit über Personal bis hin zur Infrastruktur.“ Der Verein verspricht seinen Fans: „Die Investitionen in bessere Abläufe – unter anderem durch einen zweiten Eingang – kommen direkt euch zugute.“ Zudem weisen die Kickers darauf hin, dass die Preise in der Saison 24/25 konstant geblieben waren – anders als die Leistungen der Mannschaft.