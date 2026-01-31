Stuttgarter Kickers: Drittes Testspiel, dritter Sieg – 3:2 gegen SpVgg Unterhaching

Die Stuttgarter Kickers gewinnen auch ihr drittes Vorbereitungsspiel gegen Bayern-Regionalligist SpVgg Unterhaching mit 3:2. Ob sich bis zum Transferschluss noch etwas tut, ist offen.
4:3 gegen Verbandsligist Young Boys Reutlingen, 6:1 gegen Oberligist 1. CfR Pforzheim und nun 3:2 gegen Bayern-Regionalligist SpVgg Unterhaching – die Stuttgarter Kickers haben auch ihr drittes Vorbereitungsspiel im Jahr 2026 für sich entschieden. „Wir befinden uns auf einem guten Weg“, sagte Trainer Marco Wildersinn. „Das war ein guter Test gegen einen guten Gegner, wenn man gegen den Tabellenzweiten der Regionalliga gewinnt, tut das dem Selbstvertrauen gut“, ergänzte Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht.