Stuttgarter Kickers: Dieses Trainerteam soll die Blauen flottmachen

Kerem Arslan soll mit Julian Leist und Jakob Braun die Stuttgarter Kickers in die Spur bringen. Was sind die Gründe, warum sich die Blauen für dieses Trio entschieden haben?
Am Montagmittag hat sich der beurlaubte Marco Wildersinn erst von der Regionalliga-Mannschaft der Stuttgarter Kickers verabschiedet, später ging es unter dem neuen Interims-Chefcoach Kerem Arslan auf den Platz. Zwei Trainingseinheiten bleiben dem 31-Jährigen mit seinen beiden Assistenten Julian Leist und Jakob Braun, um das Team flottzumachen – vor dem WFV-Pokal-Halbfinalspiel an diesem Mittwoch (17.30 Uhr/Panoramastadion) beim Verbandsliga-Zweiten FC Holzhausen.