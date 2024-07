Stuttgarter Kickers: Diese Spieler sollen nicht mit ins Trainingslager

1 Kickers-Offensivmann Loris Maier (li., gegen Lukas Walz) war im ersten Testspiel gegen den TSV Bernhausen am Ball. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Dass der Kader des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers noch um zwei, drei Spieler reduziert werden soll, ist ein offenes Geheimnis. Vor dem Trainingslager von diesem Montag bis Donnerstag in Sonthofen gibt es nun klare Signale, um wen es sich handelt. Vorausgesetzt bei der Einheit vor der Abfahrt am Montagvormittag in Degerloch verletzt sich niemand mehr, sollen Loris Maier (25), Cedric Guarino (25) und David Stojak (19) nicht mit ins Allgäu reisen, das Trio stand auch beim Testspiel am vergangenen Freitag in Spielberg gegen Ligarivale SC Freiburg II (4:1) nicht im Kader.