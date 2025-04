Stuttgarter Kickers: Diese Spieler haben bei den Blauen keine Zukunft

1 Die Wege von David Kammerbauer (re.) und den Stuttgarter Kickers werden sich am Saisonende trennen – er ist nicht der Einzige. Foto: Baumann

Die Ligazugehörigkeit steht für die Stuttgarter Kickers seit Wochen fest. Das Budget für die neue Saison dagegen noch nicht, da Gespräche mit Geldgebern noch laufen. Unabhängig davon wurde nach Informationen unserer Redaktion mindestens fünf Spielern mitgeteilt, dass sich die Wege trennen.











Spätestens seit der 0:3-Niederlage am 6. April bei der TSG 1899 Hoffenheim II haben die Stuttgarter Kickers Planungssicherheit. Sie wissen, dass sie in der neuen Saison erneut in der Fußball-Regionalliga spielen werden. Entsprechend können die Weichen gestellt werden, wobei derzeit noch entscheidende Gespräche mit Geldgebern laufen. Davon hängt ab, wie viel in den künftigen Kader noch investiert werden kann, und damit steht und fällt wiederum die Zielsetzung, mit der in die neue Saison gegangen werden kann.