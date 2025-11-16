Stuttgarter Kickers: Diese Mängel bremsen die Blauen aus

Das 1:3 in Großaspach ist ein Spiegelbild der Probleme, die die Stuttgarter Kickers die Hinrunde über begleiteten. Eine Analyse zur Halbzeit der Regionalligasaison samt Ausblick.
Die Ansprache in der Kabine dauerte offensichtlich etwas länger. Marco Wildersinn kam mit Verspätung zur Pressekonferenz in die Katakomben der Wir-machen-Druck-Arena. Als der Trainer der Stuttgarter Kickers nach dem 1:3 (1:2) bei der SG Sonnenhof Großaspach nach seinem Hinrundenfazit gefragt wurde, sagte er: „Wir haben viel Arbeit hinter uns, viel Arbeit vor uns und insgesamt viel Luft nach oben.“