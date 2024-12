Stuttgarter Kickers: Die Blauen und Marc Stein vor der Trennung

1 Marc Stein begann am 1. Januar 2022 als Sportdirektor bei den Stuttgarter Kickers. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Anzeichen verdichten sich immer mehr, dass Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers und Sportdirektor Marc Stein gehen getrennte Wege gehen. Nachfolger soll Lutz Siebrecht werden.











Wird der am Saisonende auslaufende Vertrag langfristig verlängert oder kommt es zur Trennung? Diese zwei Möglichkeiten gab es im Fall von Sportdirektor Marc Stein und seiner Tätigkeit beim Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Nach Informationen unserer Redaktion steht inzwischen fest, dass die Zusammenarbeit beendet wird – und zwar noch in diesem Kalenderjahr. Was auch Sinn ergibt, denn die Weichen für die kommende Saison sollte derjenige stellen, der dann auch das sportliche Sagen haben wird. Gesprächstermine mit Beratern mit Blick auf die neue Saison sagte Stein Mitte der Woche bereits ab.