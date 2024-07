Stuttgarter Kickers: Die Blauen nehmen neuen Anlauf – wir streamen alle Auswärtsspiele live!

1 Das erste Auswärtsspiel der kommenden Saison führt die Kickers und David Kammerbauer (re., gegen Raphael Akoto) zum FC 08 Homburg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers gehören als Vizemeister zum Favoritenkreis in der neuen Regionalligasaison. Wir übertragen alle 17 Auswärtsspiele live und in Farbe.











Was war das für ein Drama! Am letzten Spieltag der vergangenen Saison verspielten die Stuttgarter Kickers in der Fußball-Regionalliga noch einen Zehn-Punkte-Vorsprung auf den VfB Stuttgart II – und mussten der U21 der Weiß-Roten den Drittliga-Aufstieg überlassen. Längst sind im Lager der Blauen die Tränen getrocknet, mit neuem Mut und neuem Trainer geht es seit dem Trainingsauftakt am 18. Juni frisch ans Werk.