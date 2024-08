Stuttgarter Kickers: Die Blauen in Homburg – ein Aufritt mit Licht und Schatten

1 Kickers-Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant sieht in Homburg die Rote Karte. Foto: imago//Hasselberg

Die Stuttgarter Kickers zeigen im ersten Auswärtsspiel der neuen Regionalligasaison zwei Gesichter. Der Auftritt beim 1:1 beim FC 08 Homburg offenbart die Stärken und Schwächen der Blauen, bei denen ein neuer Stürmer im Gespräch ist.











Es war gar nicht so lange her, da hatten die Stuttgarter Kickers beim FC 08 Homburg auf ganzer Linie versagt. Mit diesem 0:3 am letzten Spieltag der vergangenen Saison war der Drittliga-Aufstieg endgültig verspielt. „Im Vergleich zu damals war das diesmal ein ganz anderer Auftritt“, fand Sportdirektor Marc Stein nach dem 1:1 am Samstag.