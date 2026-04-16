Stuttgarter Kickers: Deshalb spricht vieles für Holger Bachthaler

Die Nichtverlängerung des Vertrags von Trainer Marco Wildersinn ist beschlossen, nun gilt es für die Stuttgarter Kickers, den Nachfolger zu bestimmen. Einen klaren Favoriten gibt es.
Die Stuttgarter Kickers spielen nicht mehr in der Bundesliga, auch nicht in der zweiten und auch nicht in der dritten Liga. Sie spielen in der Regionalliga. Doch für einen Viertligisten haben die Blauen durch ihre Tradition, Infrastruktur und Fankultur eine Strahlkraft wie wenige andere Clubs in dieser Spielklasse. Deshalb wundert die Flut an Bewerbungen nicht, die in Degerloch eingehen, wenn bekannt wird, dass dort eine Trainerstelle frei wird.