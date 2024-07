Stuttgarter Kickers: Deshalb ist Milan Petrovic in den ersten beiden Punktspielen kein Thema

1 Innenverteidiger Milan Petrovic fehlt den Stuttgarter Kickers in den ersten beiden Regionalliga-Spielen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Regionalligist Stuttgarter Kickers hat in den ersten beiden Punktspielen eine Abwehr-Option weniger. Milan Petrovic steht nicht zur Verfügung, er bekommt dafür im Pokal Spielpraxis, der Termin für das Spiel beim FC Esslingen steht inzwischen.











Der Auftakt in die neue Saison der Fußball-Regionalliga ist für die Stuttgarter Kickers durchaus anspruchsvoll. Es geht an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II los, es folgt die Auswärtshürde beim Titelmitfavoriten FC 08 Homburg. In diesen beiden Spielen haben die Blauen für die Innenverteidigung eine Option weniger. Der Grund: Milan Petrovic ist nach einer Roten Karte am Ende der vergangenen Saison noch zwei Punktspiele gesperrt.