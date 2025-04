Stuttgarter Kickers: Der neue Spaß am Toreschießen – Lukas Kiefer legt Ladehemmung ab

1 Da kommt Freude auf: Lukas Kiefer (Mi.) bejubelt mit seinen Kickers-Kollegen sein Tor gegen Eintracht Trier. Foto: Pressefoto Baumann

Lukas Kiefer gehört zu den unumstrittenen Stammkräften bei Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers. Neuerdings zeigt der Mittelfeldspieler regelmäßig lange Zeit vermisste Knipserqualitäten. Wie ist das zu erklären?











Warum es plötzlich mit dem Toreschießen klappt? „Schwierig zu sagen“, antwortet Lukas Kiefer. Dann fällt ihm nach einer kurzen Denkpause, begleitet von einem herzhaften Lachen, doch noch etwas ein: „Vielleicht liegt’s an meiner Verlobung.“ Glück in der Liebe, Glück im Abschluss? Wie auch immer, fest steht: Im März gab es das Zukunftsversprechen mit Freundin Sibel, seit April trägt sich der Mittelfeldspieler von Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers regelmäßig in die Torschützenliste ein. Beim 3:2 gegen Eintracht Trier traf er im dritten Spiel hintereinander. Vor dieser Serie war der unumstrittene Stammspieler in dieser Saison nur einmal erfolgreich, am 17. August 2024 beim 2:2 in Gießen. In den beiden Spielzeiten davor kam er jeweils nur auf einen einzigen Saisontreffer.