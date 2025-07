Schwerer Schlag für den Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers einen Tag vor der Abfahrt ins Trainingslager nach Petersberg bei Fulda: Stürmer David Stojak hat sich im Training eine schwere Knieverletzung zugezogen. Der 20-Jährige soll sich das vordere Kreuzband gerissen haben. Eine Bestätigung des Vereins steht noch aus.

Dies wäre sowohl für Stojak als auch die Blauen eine Hiobsbotschaft. Trainer Marco Wildersinn setzt auf den wuchtigen Zentrumsstürmer, ließ ihn im ersten Testspiel gegen den Oberligisten VfR Mannheim auch beginnen, der 1,90-Meter-Mann steuerte zum 5:0-Sieg den ersten Treffer bei. Fällt er nun, wie zu erwarten, aus, würden für die Mittelstürmerposition nur noch David Braig und Meris Skenderovic zur Verfügung stehen. Klar, dass Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht die Suche nach einem Knipser, die ohnehin ganz oben auf der Agenda steht, nun noch mehr forcieren muss.

Stojak kehrte in der vergangenen Winterpause vom Oberligisten FC Nöttingen zu den Kickers zurück. Von seinem Heimatort Heimenkirch im Westallgäu war er in der D-Jugend zum FC Memmingen gewechselt, im zweiten B-Jugendjahr zum FC Wangen, im zweiten A-Jugendjahr spielte er dann schon für die erste Mannschaft in der Verbandsliga. Da fiel er den Kickers mehrmals auf. Der damalige Scout Uli Haug empfahl ihn endgültig nach einem bärenstarken Auftritt im Spiel beim TSV Essingen – und Stojak bekam einen Vertrag.

„David hat noch Entwicklungspotenzial und bringt jetzt schon viel Power und Dynamik mit, seine jugendliche Frische tut unserem Team gut“, sagte Siebrecht bei seiner Rückkehr im vergangenen Januar.

Jetzt droht ihn eine schwere Verletzung zurückzuwerfen.

Saison 2025/26

Vorbereitung

Testspiel: Kickers – VfR Mannheim 5:0; Sonntag, 6. Juli, 14 Uhr: TSV Aubstadt – Kickers (Sportanlage TSV Trappstadt); Sonntag, 13. Juli: Vorbereitungsturnier in Balingen (Bizerba-Arena) mit TSG Balingen, FC 08 Villingen und einem unterklassigen Qualifikanten; Dienstag, 15. Juli, 19 Uhr: Kickers – Notts County FC (englischer Viertligist) im Gazi-Stadion; Samstag, 19. Juli, 18 Uhr: TSG Hoffenheim II – Kickers (Sportgelände des VfB Gommersdorf); Samstag, 26. Juli, 14 Uhr: Kickers – SC Freiburg II (ADM-Sportpark). Trainingslager: 2. bis 6. Juli in Petersberg bei Fulda. Pflichtspielauftakt: Am Wochenende vom 25. bis 27. Juli wird die erste Runde im WFV-Pokal ausgetragen (Kickers eventuell mit Freilos); Auslosung am 2. Juli. Die zweite Runde ist auf 29./30. Juli terminiert. Zwischen dem 1. und 3. August geht es in der Regionalliga wieder los. (jüf)