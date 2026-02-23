Stuttgarter Kickers: Das steckt hinter der fehlenden Spielberechtigung für Abdoulie Mboob

Neuzugang Abdoulie Mboob von den Stuttgarter Kickers fehlt die Spielberechtigung für die Regionalliga. Wir nennen die Hintergründe in einem komplexen Fall.
Die Verwunderung war groß: In allen fünf Vorbereitungsspielen war Neuzugang Abdoulie Mboob für die Stuttgarter Kickers am Ball. Erfolgreich am Ball. Der Offensivmann benötigte keinerlei Anlaufzeit, entwickelte sich schnell mit seinem Tempo und seiner Dynamik zu einer Belebung des Angriffsspiels und erzielte vier Tore. Doch vor dem Pflichtspiel-Auftakt gegen den 1. FSV Mainz 05 II (1:0) kam plötzlich die Meldung: Die Spielberechtigung für die Regionalliga liegt nicht vor.