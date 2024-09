Stuttgarter Kickers: Das sind die Problemzonen der Blauen

1 Es gibt einiges zu verbessern bei den Stuttgarter Kickers für Trainer Marco Wildersinn (li.) und Sportdirektor Marc Stein Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers haben von den vergangenen sechs Pflichtspielen nur eines gewonnen. Es gibt ein paar Problemzonen beim Fußball-Regionalligisten. Eine Bestandsaufnahme vor dem Heimspiel am Freitag gegen die TSG 1899 Hoffenheim II.











Link kopiert



Gewisse Umstellungen benötigen Zeit, keine Frage. Und nach zehn Spieltagen ist dann auch festzustellen, Vorjahres-Vizemeister Stuttgarter Kickers ist mit seinem neuen Trainer und einem neuen Spielsystem noch nicht so richtig ins Rollen gekommen. In der Regionalliga wartet man seit drei Spielen auf einen Sieg, im WFV-Pokal kam bereits im Achtelfinale das Aus. Vor dem Heimspiel am Freitag (19 Uhr/Gazi-Stadion) gegen die TSG 1899 Hoffenheim II gibt es in einigen Bereichen Luft nach oben.