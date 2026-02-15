Stuttgarter Kickers: Das sind die Erkenntnisse aus der Generalprobe

Viel Torgefahr in der Offensive, Probleme beim Verteidigen – das sind nicht die einzigen Erkenntnisse für die Stuttgarter Kickers aus dem letzten Test vor dem Regionalliga-Re-Start.
Das Fazit von Marco Wildersinn? Überwiegend positiv. „Das war ein sehr guter Härtetest. Wir haben gezeigt, dass wir gegen einen qualitativ richtig guten Gegner mit Profiunterstützung bestehen können“, sagte der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers nach dem 4:4 (3:2) im letzten Vorbereitungsspiel beim Bayern-Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Nürnberg II.