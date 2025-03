Stuttgarter Kickers: Das sind die Erkenntnisse aus dem Spiel gegen die Offenbacher Kickers

14 Paul Polauke wehrt sich im Zweikampf gegen Dimitrij Nazarov – die Mentalität des Innenverteidigers tat den Blauen gut. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Trainer Marco Wildersinn setzt beim 1:1 gegen Kickers Offenbach auf ein neues System und frische, altbewährte Kräfte. Was bedeutet dies für die nächsten Spiele?











An den kommenden beiden Sonntagen haben die Stuttgarter Kickers mit den Auswärtsspielen beim FSV Frankfurt und bei der TSG Hoffenheim II ein arbeitsintensives Programm. An diesem Sonntag konnte Lutz Siebrecht noch das tun, für was der siebte Tag der Woche eigentlich da ist: In aller Ruhe und Gemütlichkeit zurückblicken. Er tat dies nach dem 1:1 gegen Kickers Offenbach voller Zufriedenheit: „Es war ein außergewöhnlich gutes und intensives Spiel in einer beeindruckenden Atmosphäre, es machte großen Spaß der Mannschaft zuzuschauen, keiner ging unzufrieden nach Hause“, sagte der Sport-Geschäftsführer der Blauen.