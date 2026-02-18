Stuttgarter Kickers: Das ist die mögliche Anfangself gegen Mainz 05 II

Marco Wildersinn hat die Karten im Kickers-Kader in der Vorbereitung neu gemischt. Wir präsentieren die mögliche Anfangself gegen Mainz und nennen die Alternativen.

Nach einer über fünfwöchigen Vorbereitung starten die Stuttgarter Kickers mit dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den 1. FSV Mainz 05 II in die restlichen 14 Spieltage der Fußball-Regionalliga. Trainer Marco Wildersinn stehen in seinem Kader einige personelle Alternativen zur Verfügung, eine Startelf kristallisiert sich allerdings heraus.

Tor Von kleinen Rückschlägen abgesehen, hat das Knie von Felix Dornebusch ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss in der Vorbereitung gehalten. Der 31-Jährige ist mit seiner Ruhe, Ausstrahlung und Erfahrung die Nummer eins zwischen den Pfosten. Auf der Bank sitzt Leon Neaime. David Mitrovic und Neuzugang Thomas Bromma komplettieren das Torwartteam.

Innenverteidigung Jacob Danquah hat sich in der Vorbereitung einen Kapselriss im Sprunggelenk zugezogen. Er ist jetzt zwar wieder komplett fit, doch bei der Generalprobe spielten in der Abwehr-Dreierkette Milan Petrovic (rechts), Vincent Schwab (zentral) und Mario Borac (links). Rückt Danquah in die Anfangself, müsste logischerweise einer aus dem Trio weichen. Linksfuß Schwab könnte links in der Dreierkette verteidigen, Borac dann als Schienenspieler zum Einsatz kommen.

Schienenspieler Auf der rechten Seite ist David Udogu gesetzt. Er ist durch seine Dynamik, Lauf- und Zweikampfstärke prädestiniert für diese Position. Sein Back Up ist der erfahrene Nico Blank. Auch Nevio Schembri kann auf dem rechten Flügel spielen, hat seine Stärken aber eindeutig in der Offensive. Als linker Außenläufer hat sich in den Tests der spritzige und torgefährliche Melkamu Frauendorf durchgesetzt. Defensivere Varianten wären Borac und Fundel, der auch links in der Dreierkette spielen könnte.

Beleben das Offensivspiel der Kickers: Melkamu Frauendorf (li.) und Abdoulie Mboob. Foto: Baumann/Julia Rahn

Zentrale vor der Abwehr David Tomic und Per Lockl haben sich als Duo in der Vorbereitung erfolgreich bewährt. Mit Maximilian Zaiser und Kapitän Lukas Kiefer lauern erfahrene Kräfte dahinter auf ihre Chance.

Offensives Mittelfeld Neuzugang Abdoulie Mboob war die Entdeckung der Vorbereitung und ist gesetzt. Nach der Verletzung des besten Torschützen Flamur Berisha (neun Saisontreffer) spielte Christian Mauersberger als zweiter Zehner neben Mboob hinter der Zentrumsspitze. Alternativen sind Lirijon Abdullahu und Meris Skenderovic (null Minuten in dieser Regionalligasaison), der in den Testspielen immerhin wieder als Joker zum Einsatz kam.

Mittelstürmer Marlon Faß hatte bis zu seinem Außenband-Teilabriss im Sprunggelenk die Nase vorne. Danach bekam Samuel Unsöld seine Chance. Bei der Generalprobe gegen den 1. FC Nürnberg II (4:4) feierte Faß dann sein Comeback als Einwechselspieler. Weitere Alternative ist der erfahrene David Braig, den zuletzt auch muskuläre Probleme bremsten. Mboob könnte ebenfalls ganz vorne spielen, kommt aber genauso wie Skenderovic besser aus der Tiefe.

Mögliche Anfangself

Dornebusch – Petrovic, Schwab, Borac – Udogu, Tomic, Lockl, Frauendorf – Mboob, Mauersberger – Unsöld.

Saison 2025/26

Winter-Testspiele

Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga) 4:3, Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga) 6:1, Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern) 3:2, FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Kickers 1:3, 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern) – Kickers 4:4.

Regionalliga-Termine

Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (21. Februar, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (28. Februar, 14 Uhr), Kickers – TSV Steinbach Haiger (7. März, 14 Uhr), SC Freiburg II – Kickers (14. März, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (21. März, 14 Uhr), Kickers – FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr). (jüf)