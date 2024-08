Stuttgarter Kickers: Das ist der Stand in Sachen Umbau des Gazi-Stadions

1 Das Gazi-Stadion wird ab Herbst 2025 umgebaut. Foto:

Die Haushaltsmittel sind bewilligt, der Neubau der Gegengerade im Gazi-Stadion ist längst beschlossene Sache. Zuletzt gab es neue Diskussionen um den Zugang zum Gäste-Bereich, weshalb der Entwurf überarbeitet werden muss.











Am kommenden Wochenende gibt es wieder einen Doppelpack im Gazi-Stadion auf der Waldau. Am Samstag (14 Uhr) empfängt Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers Aufsteiger FC 08 Villingen, am Sonntag (13 Uhr) geht es für Stuttgart Surge in der European Football League (ELF) gegen die Tirol Raiders aus Innsbruck. Der VfB Stuttgart II trägt dagegen inzwischen alle seine Drittliga-Heimspiele in Großaspach aus – so auch das Duell an diesem Sonntag (16.30 Uhr) gegen den TSV 1860 München.