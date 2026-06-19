Stuttgarter Kickers: Das ist der Stand in Sachen Kaderplanung

In gut einer Woche starten die Stuttgarter Kickers mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Was den Kader betrifft, gibt es noch offene Baustellen. Eine Übersicht.

Gut fünf Wochen nach dem WFV-Pokal-Finale beginnt bei den Stuttgarter Kickers die Vorbereitung auf die am 7. August beginnende neue Saison der Fußball-Regionalliga. Am 28. Juni (11.30 Uhr/ADM-Sportpark) bittet der neue Trainer Holger Bachthaler zum Trainings-Aufgalopp. Bereits am 25. und 26. Juni stehen für die Spieler Leistungstests an.

Vieles am künftigen Kader ist geklärt – zum Beispiel die Situation bei den Torhütern. Am Freitag haben die Kickers nun auch offiziell bestätigt, was unsere Redaktion bereits am 10. Juni vermeldet hatte: Felix Dornebusch bleibt in Degerloch. Dem 31-Jährigen lag auch ein sehr gutes Angebot von Ligarivale SGV Freiberg vor, seine Unterschrift aber setzte er nun unter den Vertrag bei den Blauen.

In der Innenverteidigung haben die Kickers schon länger nicht mehr mit Milan Petrovic (Ziel unbekannt) geplant. Nach dem Kreuzbandriss von Jacob Danquah und dem kurzfristigen Abgang von Mario Borac (Hercules Almelo/Niederlande) besteht im Abwehrzentrum der größte Handlungsbedarf. Paul Polauke wird sich in Kürze entscheiden, ob er das Angebot annimmt und zu den Blauen zurückkehrt oder ob der 26-Jährige beim Ligarivalen SGV Freiberg bleibt, wo er sich unter Trainer Kushtrim Lushtaku weiterentwickelt hat und eine Führungsrolle einnimmt.

Kämpfen sich Zaiser und Kiefer zurück?

Auf den Außenbahnen sind die Blauen passabel aufgestellt. Im Mittelfeld-Zentrum bleibt nach dem Abgang von Stammkraft Per Lockl (SSV Ulm 1846) die Frage, welche Rolle Maximilian Zaiser und Lukas Kiefer spielen, die im Kalenderjahr 2026 keine großartigen Spielanteile mehr hatten. Auch Nico Blank kam erst unter Interimscoach Kerem Arslan wieder zum Zug. Abzuwarten bleibt, ob der 23-jährige Neuzugang Ben-Luca Fisher das Zeug zu einer dominanten Führungspersönlichkeit im defensiven Mittelfeld hat.

Im Sturm stehen dem Abgang von Marlon Faß (bei Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach hoch gehandelt) die Neuzugänge Laurin Völlmerk (TSV Aindling) und Yannick Glessing (FV Illertissen) gegenüber. Bleibt noch die Unbekannte Abdoulie Mboob. Für den Angreifer mit den Wurzeln in Gambia liegen immer noch nicht alle Voraussetzungen für eine Regionalliga-Spielgenehmigung vor. Wichtigster Schritt ist das Erteilen einer Aufenthaltserlaubnis, damit er seine Ausbildung beginnen kann.

Bis zum 1. September ist das Transferfenster geöffnet. Bis dahin ist in beide Richtungen noch alles möglich. Den Kickers könnten sich noch Optionen auftun, wenn höherklassige Clubs Spielern während der Vorbereitung signalisieren, dass sie keine große Aussicht auf Spielanteile besitzen.

Auf der anderen Seite gibt es auch keine Garantie, dass nicht doch noch ein Spieler geht. Auch um David Tomic gab es schon Spekulationen. Der offensive Mittelfeldspieler hat zwar einen Vertrag bei den Kickers bis 2027, doch höherklassige Clubs sollen sich zumindest Gedanken über den 28-jährigen Topscorer der Blauen gemacht haben (13 Tore, zehn Assists).

Kader 2026/27 (Stand 19. Juni)

Tor: Felix Dornebusch, Leon Neaime, Thomas Bromma

Innenverteidiger: Vincent Schwab, Ardi Mulaj, Malik Sama (Neuzugang FV Illertissen U19), Jacob Danquah (fehlt noch nach Kreuzbandriss).

Rechte Außenbahn: David Udogu, Christoph Meister (Neuzugang SpVgg Greuther Fürth II).

Linke Außenbahn: Nico Fundel, Melkamu Frauendorf, Nico Molinari (Neuzugang Normannia Gmünd).

Zentrales Mittelfeld: David Tomic, Lukas Kiefer, Maximilian Zaiser, Nico Blank, Ben-Luca Fisher (Neuzugang FSV Frankfurt).

Offensives Mittelfeld: Christian Mauersberger, Nevio Schembri, Lirijon Abdullahu (fehlt noch wegen Kreuzbandriss), Leandro Mendes Rangel (Neuzugang eigener Nachwuchs).

Sturm: David Stojak, Samuel Unsöld, Laurin Völlmerk (Neuzugang TSV Aindling), Yannick Glessing (Neuzugang FV Illertissen).

Abgänge

David Mitrovic (Ausgeliehen an FC Nöttingen), David Braig (TSV Essingen), Mario Borac (Heracles Almelo/Niederlande), Milan Petrovic (Ziel unbekannt), Meris Skenderovic (Ziel unbekannt), Per Lockl (SSV Ulm 1846), Marlon Faß (Leihende Dynamo Dresden).

Sommerfahrplan

Vorbereitung

Sonntag, 28. Juni, 11.30 Uhr: Trainingsauftakt im ADM-Sportpark.

Samstag, 4. Juli, 14 Uhr: Testspiel gegen Young Boys Reutlingen im ADM-Sportpark.

Sonntag, 5. Juli, 16 Uhr: Testspiel gegen TSV Jahn Büsnau in Stuttgart-Büsnau.

Samstag, 11. Juli, 16 Uhr: Jubiläumsspiel beim SV Hoffeld in Stuttgart-Hoffeld.

Sonntag, 12. Juli, 14 Uhr: Testspiel gegen FC Bayern München II im ADM-Sportpark.

Mittwoch, 15. bis Sonntag, 19. Juli: Trainingslager im Schwarzwald auf dem Sportgelände des Phönix Pfalzgrafenweiler und im Nationalparkhotel Waldsägmühle.

Mittwoch, 15. Juli, 18 Uhr: Jubiläumsspiel 100 Jahre Phönix Pfalzgrafenweiler gegen Bezirksauswahl Nordschwarzwald.

Samstag, 18. Juli, 16 Uhr: Testspiel gegen FC 08 Villingen auf dem Sportgelände von Phönix Pfalzgrafenweiler.

Wochenende 25./26. Juli: Freilos 1. Runde WFV-Pokal.

Samstag, 25. Juli, 14 Uhr: Testspiel und Saisoneröffnung gegen SSV Jahn Regensburg im Gazi-Stadion.

Sonntag, 26. Juli, 15 Uhr Jubiläumsspiel 120 Jahre beim TSV Schwieberdingen.

Wochenende 1./2. August: 2. Runde WFV-Pokal.

Wochenende 7./8./9. August: 1. Spieltag Regionalliga. (jüf)