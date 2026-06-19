Stuttgarter Kickers: Das ist der Stand in Sachen Kaderplanung

In gut einer Woche starten die Stuttgarter Kickers mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Was den Kader betrifft, gibt es noch offene Baustellen. Eine Übersicht.
Gut fünf Wochen nach dem WFV-Pokal-Finale beginnt bei den Stuttgarter Kickers die Vorbereitung auf die am 7. August beginnende neue Saison der Fußball-Regionalliga. Am 28. Juni (11.30 Uhr/ADM-Sportpark) bittet der neue Trainer Holger Bachthaler zum Trainings-Aufgalopp. Bereits am 25. und 26. Juni stehen für die Spieler Leistungstests an.