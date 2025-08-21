Stuttgarter Kickers: Darum bringt Flamur Berisha jetzt die PS auf den Rasen

In seiner vierten Saison bei den Stuttgarter Kickers ist Flamur Berisha so gut in Form wie noch nie – zuletzt auf ungewohnter Position. Dafür gibt es vor dem Spiel in Mainz Gründe.
Marco Wildersinn bat Flamur Berisha zum Einzelgespräch. 20 Miunten vor der Mannschaft erfuhr der Spieler am vergangenen Sonntag vom Trainer, dass er im Regionalliga-Heimspiel gegen Eintracht Trier (1:1) als Mittelstürmer für die Stuttgarter Kickers auflaufen wird. Die Überraschung war groß. Auch beim 25-Jährigen selbst: „Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, der Coach wollte mir eine andere taktische Anweisung geben“, sagt Berisha im Rückblick.