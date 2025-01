Stuttgarter Kickers beim TSV Essingen: Die Blauen gewinnen ersten Test mit 5:2

Es war das erste Testspiel des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers im Jahr 2025 und auch die erste Partie für Lutz Siebrecht nach seiner Rückkehr zu den Blauen. Am Ende hielten sich die Erkenntnisse in überschaubaren Grenzen, doch der neue Sport-Geschäftsführer konnte vor allem mit dem Ergebnis gut leben: „Das war kein überragender Test, aber ein zufriedenstellender. Die beiden Gegentore waren ärgerlich und viele Abläufe gilt es noch zu verbessern, aber unser Ziel zu gewinnen, haben wir erreicht“, sagte Siebrecht nach dem 5:2 (2:2) beim Oberligisten TSV Essingen.

Die Tore für die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn erzielten Tom Österle (Eigentor), Flamur Berisha, David Braig sowie die eingewechselten Stürmer Daniel Kalajdzic und David Stojak. Braig war beim Stand von 0:0 mit einem Elfmeter an TSV-Keeper Heiko Schmid gescheitert. Für das Essinger Team von Chefcoach Simon Köpf trafen Yusuf Coban und Patrick Funk, früher Profi beim VfB Stuttgart und dem FC St. Pauli.

Als einziger Kickers-Akteur spielte Konrad Riehle 90 Minuten durch. Was auch daran lag, dass Nevio Schembri krankheitsbedingt fehlte. Riehle war in der laufenden Regionalligasaison beim ersten Saisonspiel gegen Eintracht Frankfurt II (2:1) in der Anfangsformation gestanden und in der Halbzeit ausgewechselt worden. Danach spielte er in der Liga keine Minute mehr. „Jeder Spieler hat die Chance, sich in der Winter-Vorbereitung zu zeigen“, sagte Siebrecht zu Riehles Perspektiven.

Nächste Möglichkeit, sich einzuspielen und auch Werbung in eigener Sache zu betreiben, bietet das zweite Testspiel am kommenden Samstag (14 Uhr) auf dem Kickers-Gelände gegen Oberligist FC Nöttingen.

Aufstellung Kickers

Neaime (62. Mitrovic) – Blank (46. Schmidts), Petrovic (63. Behrendt), Awortwie-Grant (46. Polauke), Borac (46. Kammerbauer) – Tomic (46. Kiefer), Lockl (62. Meien) – Riehle, Skenderovic (63. Kalajdzic), Berisha (46. Mauersberger) – Braig (63. Stojak).

Nicht im Kader: Dornebusch, De Sousa, Schembri, Tekerci.

Vorbereitungsplan

TSV Essingen – Kickers 2:5

Samstag, 25. Januar, 14 Uhr: Testspiel gegen Oberligisten FC Nöttingen (ADM-Sportpark, Bezirkssportanlage Waldau oder beim SV Hoffeld)

Samstag, 1. Februar, 14 Uhr: Testspiel beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach in der Cashpoint Arena Altach (Schnabelholz 1, 6844 Altach, Vorarlberg, Österreich)

Samstag, 8. Februar, 14 Uhr: Testspiel beim Bayern-Regionalligisten FC Augsburg II auf dem Trainingsgelände des FC Augsburg

Samstag, 15. Februar, 14 Uhr: Testspiel beim Bayern-Regionalligisten 1. FC Schweinfurt im Sachs-Stadion in Schweinfurt (Ander-Kupfer-Platz 2, 97424 Schweinfurt).

So geht’s in der Liga weiter

Regionalliga

Kickers – FC Gießen (22. Februar, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (1. März, 14 Uhr), Kickers – 1. Göppinger SV (7. bis 9. März), TSV Steinbach Haiger – Kickers (14. bis 16. März), Kickers – Kickers Offenbach (21. bis 23. März), FSV Frankfurt – Kickers (28. bis 30. März), Kickers – SGV Freiberg (1./2. April), TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (4. bis 6. April), Kickers – Bahlinger SC (11. bis 13. April), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (19. bis 21. April), Kickers – Eintracht Trier (25. bis 27. April), Kickers – SC Freiburg II (2. bis 4. Mai), 1. FSV Mainz 05 II – Kickers (10. Mai, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (17. Mai, 14 Uhr). (jüf)