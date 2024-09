Stuttgarter Kickers beim SGV Freiberg: Trotz vieler Schwächen – Kickers retten einen Punkt

10 David Tomic bejubelt bei seinem Ex-Club SGV Freiberg den 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter verlieren nach einer 1:0-Führung Ordnung und Stabilität, geraten 1:2 in Rückstand und retten in der Nachspielzeit ein 2:2 beim SGV Freiberg. Der späte Punktgewinn ändert nichts daran, dass an einigen Schwächen hart gearbeitet werden muss.











Marco Wildersinn saß in der Pressekonferenz und machte alles andere als einen vergnügten Eindruck: „Wenn man in der späten Nachspielzeit den Ausgleich erzielt, sollte man sich eigentlich freuen – doch so richtig freuen tut sich bei uns keiner“, sagte der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers nach dem 2:2 beim SGV Freiberg. Zu enttäuschend verlief der Auftritt der Blauen nach der frühen 1:0-Führung. Zu wenig Dominanz strahlten sie aus. Zu anfällig zeigen sie sich in der Defensive, zu viele Chancen ließen sie zu. „Das 1:0 hätte uns Sicherheit geben müssen, doch das kriegen wir nicht hin, sondern wir werden unsicher, können trotz des späten Ausgleichs nicht zufrieden sein und müssen weiter auf unseren ersten Auswärtssieg warten“, sagte Sportdirektor Marc Stein.