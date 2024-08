Die Stuttgarter Kickers grüßen in der noch jungen Regionalliga-Saison von Platz zwei. Nun soll der erste Auswärtssieg her. Wir übertragen die Partie live.

Die Stuttgarter Kickers sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Mit sieben Punkten nach drei Spielen grüßt der Vizemeister der vergangenen Saison von Tabellenplatz zwei. Zuletzt besiegte die Elf von Trainer Marco Wildersinn in der Liga den Aufsteiger FC 08 Villingen.

Nun wartet mit dem FC Gießen der nächste Liga-Neuling auf die Degerlocher. Die Hessen stehen mit fünf Punkten aktuell auf Platz acht – zuletzt erkämpften sie sich ein 0:0-Unentschieden bei Tabellenführer Eintracht Trier.

Ob den Blauen beim Aufsteiger der erste Auswärtssieg gelingt, können Sie bei uns live im Stream verfolgen. Wir übertragen die Partie der Kickers – wie auch alle anderen Liga-Auswärtsspiele der Degerlocher – live und in Farbe.

Gegen den FC 08 Villingen mussten die Kickers erneut lange in Unterzahl spielen. Paul Polauke sah in der 51. Minute nach einem Foulspiel die Gelb-Rote-Karte. Es war bereits der dritte Feldverweis für die Wildersinn-Elf in der noch jungen Saison. „Ich hatte schon vor dem Spiel auf die Unterzahl-Problematik hingewiesen. Wir müssen uns in den einzelnen Situationen geschickter anstellen, und die Spieler müssen daraus ihre Lehren ziehen“, sagte der Kickers-Coach nach der Partie.

Das Tor des Tages gegen die Villinger erzielte Christian Mauersberger nach starkem Pass von Abwehrchef Brian Behrendt in der 41. Minute. Jubeln wollen die Kickers nun auch in Gießen – am liebsten am Ende auch mit elf Mann. Bevor es jedoch soweit ist, steht für den SVK am Dienstagabend noch die Drittrunden-Partie im WFV-Pokal gegen den FC Normannia Gmünd an (Liveticker auf unserer Seiten; Anpfiff 17.45 Uhr).

