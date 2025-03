1 Milan Petrovic und Kickers-Trainer Marco Wildersinn wollen auch in Walldorf zu Null spielen. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers müssen am heutigen Samstag beim FC Astoria Walldorf ran. Gelingt den Blauen dort der nächste Sieg? Hier geht es zum Liveticker.











Die Stuttgarter Kickers wollen in der Regionalliga Südwest am Samstag beim FC Astoria Walldorf den nächsten Sieg einfahren (Anpfiff im Dietmar-Hopp-Sportpark ist um 14 Uhr). Nach dem starken 3:0-Auftaktsieg im Heimspiel gegen den FC Gießen, will das Team von Trainer Marco Wildersinn nun in der Fremde seine Serie ausbauen.