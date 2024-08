Stuttgarter Kickers beim 1. Göppinger SV: Marco Wildersinn und die Qual der Wahl

Die Stuttgarter Kickers starten mit dem Regionalligaspiel beim 1. Göppinger SV in eine Englische Woche. Trainer Marco Wildersinn hat alle Mann an Bord und muss wieder knifflige Kaderentscheidungen treffen.

Paul Polauke, Dennis de Sousa, Vico Meien, Konrad Riehle, Niklas Antlitz – sie alle schafften es beim vergangenen Heimspiel von Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers gegen den FC-Astoria Walldorf nicht in den 20-köpfigen Spieltags-Kader. Vor dem Auswärtsspiel an diesem Freitag (19 Uhr/Stadion an der Hohenstaufenstraße) bei Aufsteiger 1. Göppinger SV wird es für das Quintett erneut schwer, auf den Spielberichtsbogen zu kommen. Denn Trainer Marco Wildersinn hat alle Mann an Bord. „Ich habe die Qual der Wahl, alle sind fit, jeder Spieler im Kader hat Qualität, jeder gibt Gas“, sagt der Kickers-Coach zu seinem Luxusproblem.

Es ist nicht zu erwarten, dass der 43-Jährige die Anfangsformation – und schon gar nicht die Grundordnung – gegenüber dem 1:0 gegen Walldorf ändern wird. Im WFV-Pokal-Achtelfinalspiel am kommenden Dienstag (19 Uhr/Gazi-Stadion) gegen Ligakonkurrent SGV Freiberg sind Personalrochaden dagegen wahrscheinlich.

Schembris Bewerbung

Einen weiteren Einsatz verdient hat sich auf alle Fälle U-19-Spieler Nevio Schembri. „Sein Tor war natürlich eine Bewerbung fürs nächste Spiel“, sagt Wildersinn, der den 18-jährigen Flügelspieler aber behutsam weiterentwickeln möchte: „Er wird nicht in jedem Spiel starten, das ist so besprochen, wir wollen ihn dosiert aufbauen.“

Bewährt hat sich gegen Walldorf auch Per Lockl auf der Sechser-Position. „Nico Blank hat seine Sache im zentralen defensiven Mittelfeld in den Spielen davor auch gut gemacht, doch jetzt hatten wir ein paar Spielverlagerungen mehr. Per war immer gut anspielbar, ballsicher und auch griffig im Gegenpressing“, so der Coach. Nicht weit weg von der Startelf seien Kevin Dicklhuber und David Tomic. „Beide sind richtig gut drauf, nah dran – beide haben Stammspielerpotenzial.“

In Göppingen wäre Ex-Kapitän Dicklhuber (2016 bis 2021 beim GSV) sicher ganz besonders motiviert. Genauso wie der zweite Ex-Göppinger im Kickers-Dress, Marcel Schmidts, der zuletzt seine Rechtsverteidiger-Position für Blank räumen musste. Auch Kickers-Co-Trainer Kerem Arslan hat eine Saison unter Trainer Gianni Coveli im Filstal gespielt. Im umgekehrten Fall haben im Kader des GSV einige Spieler mehr eine Vergangenheit unterm Fernsehturm: Leon Braun, Oguzhan Kececi, Tyron Profis, Aron Viventi und Mohamed Baroudi trugen früher den Dress der Blauen in der ersten Mannschaft, Enrico Piu, Luca Piljek und David Trivunic waren in der Kickers-Jugend aktiv.

Bei den Pflichtspielduellen in Stuttgart war für Göppingen nie etwas zu holen: 4:1, 5:1, 2:0, 1:0, 4:0 (WFV-Pokal) lauteten die Ergebnisse im Gazi-Stadion in den vergangenen Jahren. Anders sah es in den umkämpften Spielen im Stadion an der Hohenstaufenstraße aus, in dem am Freitag bis zu 4000 Zuschauer erwartet werden.

Pflichtspielduelle in Göppingen

GSV – Kickers 3:4 n.E. (WFV-Pokal, zweite Runde, 29. Juli 2023, Zuschauer 1600)

GSV – Kickers 0:1 (Oberliga/14. Oktober 2022, Tor durch Dicklhuber/Freistoß, Zuschauer 3300)

GSV – Kickers 0:1 (Oberliga/7. Mai 2022, Tor durch Dicklhuber/Elfmeter, Zuschauer 2800)

GSV – Kickers 2:0 (Oberliga/30. September 2020, Zuschauer 500, während Corona-Zeit)

GSV – Kickers 0:0 (Oberliga/22. April 2019, Zuschauer 4000)

Termine

Stuttgarter Kickers

Stuttgarter Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers (0:5/WFV-Pokal, 2. Runde), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen 1:0, FC Normannia Gmünd – Kickers 1:3 n. V., FC Gießen – Kickers 2:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf 1:0, 1. Göppinger SV – Kickers (30. August, 19 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (3. September, 19 Uhr/WFV-Pokal-Achtelfinale), Kickers – TSV Steinbach Haiger (7. September, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (13. September, 19 Uhr), Kickers – FSV Frankfurt (21. September, 14 Uhr), SGV Freiberg – Kickers (28. September, 14 Uhr).

1. Göppinger SV

SGV Freiberg – 1. Göppinger SV 2:2, SC Geislingen – GSV 0:7 (WFV-Pokal, zweite Runde), GSV – TSG 1899 Hoffenheim II 3:4, VfR Aalen – GSV (0:1/WFV-Pokal, dritte Runde), Bahlinger SC – GSV 1:0, GSV – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1:1, Eintracht Trier – GSV 2:0, GSV – Stuttgarter Kickers (30. August, 19 Uhr), 1. FSV Mainz 05 II – GSV (ohne Termin), GSV – Hessen Kassel (15. September, 14 Uhr), Eintracht Frankfurt II – GSV (20. September, 19 Uhr), GSV – FC 08 Homburg (28. September, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – GSV (16. Oktober, 19 Uhr/WFV-Pokal-Achtelfinale). (jüf)