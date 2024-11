Stuttgarter Kickers bei Eintracht Frankfurt II: Nullnummer – die Blauen treten auf der Stelle

1 Die Kickers verteidigten erfolgreich – doch auch vorne stand die Null. Foto: IMAGO/Hartenfelser/IMAGO/Peter Hartenfelser

Nach zwei Siegen in Serie kommen die Stuttgarter Kikers bei Eintracht Frankfurt nicht über ein gerechtes 0:0 hinaus. Der Rückstand auf Spitzenreiter TSG Hoffenheim II wächst auf zehn Punkte.











Link kopiert



In der Nachspielzeit wäre den Stuttgarter Kickers um ein Haar noch der Lucky Punch gelungen. Doch der eingewechselte Christian Mauersberger konnten den langen Ball frei vor dem Torwart nicht kontrollieren. Es blieb beim 0:0 bei Eintracht Frankfurt II. Damit stand am Ende im Ahorn Camp Sportpark auch ein leistungsgerechtes Ergebnis auf der Anzeigentafel, das den Blauen in der Fußball-Regionalliga nicht weiterhilft. Im Gegenteil: Der Rückstand auf Spitzenreiter TSG 1899 Hoffenheim II vergrößerte sich von acht auf zehn Punkte.