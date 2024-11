Stuttgarter Kickers bei Eintracht Frankfurt II: Mit voller Kapelle ins erste Rückrundenspiel

Es war die erste Mitgliederversammlung von Marco Wildersinn als Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers. „Das war ein sehr schöner Rahmen, eine harmonische Veranstaltung“, fand der 44-Jährige, deutlich größer sei sie gewesen als bei seinem Ex-Club Kickers Würzburg, kleiner als beim Karlsruher SC und etwas kleiner auch als bei der TSG 1899 Hoffenheim, bei denen er auch schon Mitgliederversammlungen miterlebte.

Die alljährliche Zusammenkunft am vergangenen Montag im Veranstaltungszentrum SSB-Waldaupark war auch ein Pflichttermin für die Mannschaft. Deshalb gab es am Mittwoch einen freien Tag, was aber auch mit dem nächsten Spieltermin am Sonntag (14 Uhr) zusammenhing. Dann geht es für den Tabellen-Fünften im Ahorn Camp Sportpark in Dreieich gegen den Tabellen-16. Eintracht Frankfurt II. „Wir wollen den dritten Sieg in Serie einfahren“, sagt Wildersinn vor dem drittletzten Spiel vor der Winterpause.

Alle Mann an Bord

Der Coach hat die volle Kapelle zur Verfügung. Auch der zuletzt kranke Christian Mauersberger und der am Knöchel verletzte David Kammerbauer nehmen wieder am Mannschaftstraining teil. Die unumstrittenen Stammkräfte dürften in die Anfangself zurückkehren – trotz des jüngsten 3:1 beim KSV Hessen Kassel. „Auch nach Siegen scheuen wir uns grundsätzlich nicht, etwas zu verändern“, sagt Wildersinn.

Ob es auch einmal den erfahrenen Abwehrchef Brian Behrendt treffen könnte, der ab und an auch eine Unsicherheit zeigt? „Keiner ist unanfechtbar“, antwortet der Trainer, der auch die Innenverteidiger Milan Petrovic und Paul Polauke lobt, die derzeit keine Einsatzzeiten haben: „Beide trainieren gut, beide geben Gas.“

Letztes Heimspiel gegen Homburg

Nach der Partie bei der SGE II folgen noch die Spiele gegen den FC 08 Homburg (30. November, 14 Uhr/Gazi-Stadion) und beim Aufsteiger FC 08 Villingen (7. Dezember, 14 Uhr). Danach stehen noch Leistungstests an, ehe es nach der Winterpause mit dem ersten Training am 13. Januar 2025 weitergeht. Pflichtspielpremiere im neuen Jahr ist dann am 21./22./23. Februar daheim gegen den FC Gießen.

Dass für die erste Mannschaft der Blauen kein Trainingslager im Süden stattfinden wird, trägt Wildersinn mit Fassung: „Wäre schön, wenn es möglich gewesen wäre. Aber es war kein Schock. Wichtig ist, dass wir auch hier gute Trainingsbedingungen vorfinden und wir als Gruppe zusammen sind.“

Ergebnisse und Termine

Pflichtspiele

Stuttgarter Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers 0:5 (WFV-Pokal), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen 1:0, FC Normannia Gmünd – Kickers 1:3 n. V. (WFV-Pokal), FC Gießen – Kickers 2:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf 1:0, 1. Göppinger SV – Kickers 0:0, Kickers – SGV Freiberg 1:3 n. V. (WFV-Pokal), Kickers – TSV Steinbach Haiger 5:1, Kickers Offenbach – Kickers 2:0, Kickers – FSV Frankfurt 0:1, SGV Freiberg – Kickers 2:2, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:2, Bahlinger SC – Kickers 1:3, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:2, Eintracht Trier – Kickers 0:6, SC Freiburg II – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 1:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 1:3, Eintracht Frankfurt II – Kickers (24. November, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Homburg (30. November, 14 Uhr), FC 08 Villingen – Kickers (7. Dezember, 14 Uhr). (jüf)