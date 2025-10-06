Stuttgarter Kickers: Auftritte ohne Energie – wie geht’s bei den Blauen weiter?

Keine Energie, kein Aufbäumen – auswärts bringen die Stuttgarter Kickers kein Bein auf den Boden. Welche Maßnahmen werden nun ergriffen? Wie steht der Verein zum Trainer?
Auch mit einer kurzen Nacht Abstand hat sich die Gemütslage von Lutz Siebrecht nicht verändert: „Es gibt nichts mehr schönzureden. Wir müssen schnellstmöglich den Schlüssel finden, konstant auf dem Niveau Fußball zu spielen, wie wir uns das alle vorstellen“, sagte der Sport-Geschäftsführer der Stuttgarter Kickers am Tag nach dem 0:3 beim FSV Frankfurt.