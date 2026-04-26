Stuttgarter Kickers: Anzeichen auf Trennung von Marco Wildersinn verdichten sich

Das für Sonntag geplante Training wurde abgesagt. Die Diskussionen in der Chefetage der Stuttgarter Kickers um Marco Wildersinn dauern an. Die Anzeichen auf Trennung verdichten sich.
Im Plan war für Sonntag, 11 Uhr, Training vorgesehen. Die Einheit wurde nach dem 1:3 (1:0) des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers am Samstag beim TSV Schott Mainz gestrichen. Garantiert nicht zur Belohnung. Denn der Auftritt auf der Kunstrasenplatz in Mainz-Mombach war unterm Strich schlicht und ergreifend peinlich. Warum das Training ausfiel? „Der Trainer hat der Mannschaft freigegeben“, teilte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht auf Nachfrage kurz und knapp mit. Wildersinn erklärte: „Am Sonntag war nur Regeneration, kein Training auf dem Platz. Das war von meiner Seite aus so geplant.“