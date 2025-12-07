Analyse bei Stuttgarter Kickers: Alles kommt auf den Prüfstand – auch der Trainer

Bei den Stuttgarter Kickers wird in der Winterpause viel gesprochen und analysiert. Alles werde hinterfragt, alles komme auf den Prüfstand, meint Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht.
Der 4:2(2:2)-Sieg im letzten Regionalligaspiel bei Eintracht Trier tat auch der Stimmung bei der Weihnachtsfeier der Stuttgarter Kickers am Samstag im Vip-Raum des Gazi-Stadions auf der Waldau gut. „Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen. Die Mannschaft hat Herz, Leidenschaft und Kaltschnäuzigkeit gezeigt und sich in Sachen Widerstandsfähigkeit weiterentwickelt. Wir können mit einem sehr guten Gefühl in die Winterpause gehen“, hatte Trainer Marco Wildersinn noch in Trier gesagt.