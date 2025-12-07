Analyse bei Stuttgarter Kickers: Alles kommt auf den Prüfstand – auch der Trainer

Bei den Stuttgarter Kickers wird in der Winterpause viel gesprochen und analysiert. Alles werde hinterfragt, alles komme auf den Prüfstand, meint Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht.

Der 4:2(2:2)-Sieg im letzten Regionalligaspiel bei Eintracht Trier tat auch der Stimmung bei der Weihnachtsfeier der Stuttgarter Kickers am Samstag im Vip-Raum des Gazi-Stadions auf der Waldau gut. „Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen. Die Mannschaft hat Herz, Leidenschaft und Kaltschnäuzigkeit gezeigt und sich in Sachen Widerstandsfähigkeit weiterentwickelt. Wir können mit einem sehr guten Gefühl in die Winterpause gehen“, hatte Trainer Marco Wildersinn noch in Trier gesagt.

Der Erfolg vor den 3221 Zuschauern im Moselstadion bedeutete den ersten Sieg nach zuvor drei Niederlagen hintereinander. Wobei der Auftritt vor einer Woche in Sandhausen (1:2) spielerisch einer der besten in der Ära Wildersinn war.

Ebenfalls unstrittig: Nach 20 von 34 Spieltagen überwintern die Kickers auf Platz neun, mit neun Siegen, neun Niederlagen und zwei Unentschieden. Der Rückstand auf Spitzenreiter SGV Freiberg beträgt zwölf Punkte. Falls es am Saisonende zwei Absteiger aus der dritten Liga in die Regionalliga Südwest geben sollte (zum Beispiel den SSV Ulm 1846 und den 1. FC Saarbrücken), ist das Polster auf einen möglichen Abstiegsplatz 14 nach wie vor nur drei Zähler.

David Tomic: Einer der Aktivposten bei den Kickers im bisherigen Saisonverlauf. Foto: Baumann/HansjÃ¼rgen Britsch

Unabhängig von den nackten Zahlen werden a n diesem Montag und Dienstag noch Leistungstests absolviert. Die aufgenommenen Daten werden dann mit denen nach Ende der Winterpause verglichen. Zudem finden zahlreiche Gespräche statt. So wird Wildersinn jedem Spieler ein Feedback geben und die persönliche Situation jedes Einzelnen einschätzen und bewerten.

Gibt es Anpassungen?

„Wir nehmen uns die Zeit, alles zu besprechen und zu hinterfragen. Dabei geht es um die Frage, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder ob dieser Weg Anpassungen erfordert, um das Ganze stabil und erfolgreich zu gestalten. Dabei kommt alles auf den Prüfstand“, sagte Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht am Sonntag.

Also auch der Trainer. „Zu einzelnen Personalthemen äußere ich mich nicht“, sagte Siebrecht auf die Frage, ob Wildersinn im ersten Spiel nach der Winterpause definitiv noch Kickers-Trainer ist. Warum er nicht einfach „Ja“ sagt? „Das könnte ich auch sagen, aber dann bräuchte man ja keine Analyse mehr zu machen, in der wir alles besprechen.“ Wasserstandsmeldungen oder irgendwelche zeitlichen Limits, bis wann Entscheidungen fallen, gibt es vom 58-Jährigen nicht.

Wildersinn selbst hatte vor dem Trier-Spiel im Interview mit unserer Zeitung auf die Frage, ob er sich Sorgen um seinen Job macht, geantwortet: „Im Fußball ist immer alles möglich. Aber wenn man die Spiele und die Situation differenziert betrachtet – wie es die Verantwortlichen sicher tun –, dann mache ich mir keine Sorgen.“

Winterfahrplan der Kickers

Trainingsstart auf dem Platz am 14. Januar 2026.

Testspiele

Samstag, 17. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga), ADM-Sportpark.

Samstag, 24. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga), Ort noch offen.

Samstag, 31. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau.

Samstag, 7. Februar, 14 Uhr: FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Stuttgarter Kickers.

Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 2:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4. (jüf)