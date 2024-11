Stuttgarter Kickers: Ab nach Kassel – ohne David Kammerbauer

1 David Kammerbauer musste im Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 II verletzt ausgewechselt werden. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers wollen im letzten Vorrundenspiel erstmals in dieser Saison den zweiten Sieg in Serie holen. David Kammerbauer fällt verletzt aus, bei Gegner Kassel könnte Ex-VfB-Profi Lukas Rupp sein Comeback geben.











Link kopiert



So schnell geht’s: Am kommenden Samstag (14 Uhr/Auestadion) beim KSV Hessen Kassel steht für Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers bereits das letzte Vorrundenspiel auf dem Programm. Mit einem Dreier könnten die Blauen zum ersten Mal in dieser Saison zwei Siege hintereinander feiern, zudem ihren Teil zu einer guten Stimmung bei der Mitgliederversammlung am kommenden Montag (19 Uhr/SSB-Waldaupark) beitragen.