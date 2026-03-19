Daniela Köder-Yangyuoru, Andreas Gölz sowie Anjuli Aggarwal und Hasan Malla sind Stuttgarter des Jahres. Freuen dürfen sich auch die DRK-Bereitschaft Cannstatt und weitere Preisträger.

Die Leserinnen und Leser haben beim Online-Voting über die Stuttgarter des Jahres 2025 entschieden: Die Bestplatzierten beim Ehrenamtspreis nahmen am Donnerstagabend beim Festakt in der Volksbankzentrale Bad Cannstatt ihre Auszeichnung entgegen. Eingeladen waren alle neun Nominierten – samt ihren Paten, die die Vorschläge eingereicht hatten.

Volksbank-Vorstandsmitglied Andreas Haas begrüßte die rund 130 geladenen Gäste zu einem Abend, der ihm besonders am Herzen liegt: „Ein Saal voller Menschen, die Mut geben und die da sind, wo sie gebraucht werden.“ Haas betonte auch die besondere Bedeutung des Ehrenamtes in unsicheren Zeiten wie diesen. „Es schafft Verbindungen zwischen Leuten, die sich sonst nie begegnet wären. Das macht Stuttgart herzlicher.“

„Alle Ehrenamtlichen sind großartig und leuchtende Vorbilder“

Im Gespräch mit Moderator Jan Sellner, der durch den Abend führte, drückte Oberbürgermeister Frank Nopper seine Wertschätzung für das Engagement der über 200 000 Freiwilligen in der Stadt aus: „Alle Ehrenamtlichen sind großartig und leuchtende Vorbilder.“ Sie zeigen, dass wir alle aufgerufen sind, uns zu engagieren. Nopper betonte, dass sich die Freiwilligen und die professionell Tätigen in vielen Bereichen gegenseitig ergänzen, zum Beispiel bei der Feuerwehr.

Tina Huh von der Freiwilligenagentur Stuttgart und Ulrike Holch von der Vermittlungsstelle der Caritas für ehrenamtliche Tätigkeiten, Caleidoskop, betonten im Interview den hohen Stellenwert des Ehrenamtes für die Stadtgesellschaft.

Dr. Daniela Köder-Yangyuoru war per Video zugeschaltet. Den Preis nahm stellvertretend ihre Patin Mareike-Tamara Müller. Joachim Dorfs (StZ/StN) sprach die Laudatio. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Aktiv trotz schwerer Krankheit

6221 Stimmen waren bei der elektronischen Abstimmung eingegangen. Mit Abstand am meisten Stimmen erhielt Dr. Daniela Köder-Yangyuoru. Sie musste per Videokonferenz zugeschaltet werden, denn aufgrund ihrer Erkrankung an ME/CFS kann sie ihre Wohnung nicht verlassen. Die schwere neuroimmunologische Krankheit bestimmt das Leben der Ärztin, dennoch berät sie von ihrem Krankenbett aus online Menschen, die ebenfalls an ME/CFS leiden und vermittelt sie an entsprechende Hilfeorganisationen. Joachim Dorfs, Chefredakteur von der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten, würdigte diese beeindruckende Leistung in seiner Laudatio.

Demnächst beginnt für den zweiten Preisträger erneut die besonders arbeitsreiche Phase, nämlich dann, wenn das Freibad an der Botnanger Furtwänglerstraße wieder öffnet: dann sind das Organisationstalent von Andreas Gölz und sein unermüdlicher Einsatz auch am Beckenrand gefragt, damit die großen und kleinen Freibadfans Freude beim Schwimmen und Planschen haben können. Redakteurin Petra Petra Xayaphoum lobte in ihrer Laudatio sein Engagement durch das dieses Bad am Leben gehalten wird.

Den dritten Preis erhielt das Multimediaprojekt „Humans of Stuttgart“, in dem Ehrenamtliche mit Fluchtgeschichte oder Migrationshintergrund die Hauptakteure sind: Sie befragten und porträtierten 50 Stuttgarterinnen und Stuttgarter und erhielten damit ein besonderes Bild von der Stadt. Anjuli Aggarwal und Hasan Malla haben das Projekt geleitet. Die daraus hervorgegangene Ausstellung war im Stadtpalais zu sehen. Der Leiter des Stadtmuseums und Juror beim diesjährigen Ehrenamtspreis, Torben Giese, sprach in seiner Laudatio den beiden Gewinnern seine Hochachtung aus.

Die Schutzengel

Der Sonderpreis der Jury ging an die DRK-Bereitschaft Cannstatt 4. Die Freiwilligen sind „Schutzengel“ für Besucherinnen und Besucher von Großveranstaltungen. Das DRK-Team hat beispielsweise bei jedem Spiel des VfB Stuttgart im Stadion das Geschehen im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schirm: Die Videoüberwachung zeigt, wenn es einen Notfall gibt, so können die Sanitäter sofort zur Stelle sein. Die Aktiven kommen aus unterschiedlichsten Berufen und ermöglichen durch ihren Einsatz Mitmenschen ein möglichst ungestörtes Freizeitvergnügen. Gastgeber und Jurymitglied Andreas Haas sprach ihnen in seiner Würdigung höchste Anerkennung für ihr Engagement aus.

Der erst zum zweiten Mal verliehene Sonderpreis für Schülerinnen und Schulen ging an das Jugendbegleiterteam der Schickhardt-Gemeinschaftsschule. Hier unterstützen ältere Schüler in vorbildlicher Weise die Jüngeren im manchmal turbulenten und anstrengenden Schulalltag. Die Mädchen und Jungen aus dem Team betreuen sportliche Aktivitäten, sie sind aktiv im Aufklärungsprojekt Kinderarbeit und sie sorgen dafür, dass die jüngeren Kinder im Ruheraum entspannen können. Die Liste der Angebote des Teams ist lang und immer wieder kommen neue hinzu. Jurorin Jennifer Reaves fand anerkennende Worte für den keineswegs selbstverständlichen Einsatz des Teams.

Wertvoll für die Gesellschaft

Alle Preisträger und Preisträgerinnen erhalten als Ausdruck der Wertschätzung jeweils 3000 Euro. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 15.000 Euro stellt die Volksbank bereit. Sie übernahm auch die Ausrichtung des Festakts. Ausdrücklich würdigte Redakteurin und Jurymitglied Nadia Köhler den wertvollen Beitrag aller Nominierten für die Gesellschaft. Sie alle erhielten als Anerkennung einen kleinen Ehrenpreis-Oscar aus der Kreativwerkstatt des BHZ.

Unter den Gästen waren Tilo Schelsky und Herbert Dachs, die Geschäftsführer der Medienholding Süd, zu der die Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten gehören, sowie Lars Barnstorf, Geschäftsführer der Südwest Media Network. Vom Vorstand der Volksbank waren neben Andreas Haas, Kristina Becker und Stefan Zeidler beim Festakt dabei. Für beste Stimmung sorgten mit swingendem Jazz der 1920er und 1930er Jahre „The Sophisticated Orchestra“ mit Linda Kyei (Gesang und Violine), Sir Holley (Bass) und Franky Ballet (Piano), der auch vor und nach der Preisverleihung im Foyer für die stilvolle musikalische Unterhaltung sorgte.

Alle Informationen über den Ehrenamtspreis sowie die Gewinner der vergangenen Jahre finden sie im Internet unter https://www.stuttgarter-des-jahres.de/