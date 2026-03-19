Daniela Köder-Yangyuoru, Andreas Gölz sowie Anjuli Aggarwal und Hasan Malla sind Stuttgarter des Jahres. Freuen dürfen sich auch die DRK-Bereitschaft Cannstatt und weitere Preisträger.
Die Leserinnen und Leser haben beim Online-Voting über die Stuttgarter des Jahres 2025 entschieden: Die Bestplatzierten beim Ehrenamtspreis nahmen am Donnerstagabend beim Festakt in der Volksbankzentrale Bad Cannstatt ihre Auszeichnung entgegen. Eingeladen waren alle neun Nominierten – samt ihren Paten, die die Vorschläge eingereicht hatten.