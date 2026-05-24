Stuttgarter Hip-Hop-Jubiläum: Warum bald niemand mehr 0711 wählt

Dass eine vierstellige Vorwahl eine solche Symbolkraft erlangt, ist eine große Leistung. Aber leider verblasst der Glanz langsam aber sicher. Junge Leute wählen andere Nummern.
Aus gegebenem Anlass fragte ich kürzlich meinen Sohn: „Was verbindest du eigentlich mit 0711?“ Seinen Geburtstag, antwortete er dann, der ist im Juli 2011, und seine Startnummer beim Motocross. Auf seinem Motorrad klebt 711 – und obwohl die 0 fehlt, denke ich bei der Zahlenkombination mehr an Stuttgart als an seinen Geburtstag. Der Hip-Hop hat schon Großes geleistet, allein weil er einer Festnetzvorwahl eine solche Symbolkraft verliehen hat. Meine Vorwahl fünfstellig und unser Autokennzeichen hatte auch zwei Buchstaben. Ich wohnte damals in Waiblingen: Groß war immer der Neid auf die Fellbacher Nachbarn, die sich wenigstens telefonisch der Großstadt zuordnen konnten.